Herido un trabajador tras caer en altura en una obra en Comillas - 112 CANTABRIA
SANTANDER 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un trabajador ha resultado herido tras caer en altura en una obra en el municipio de Comillas.
Según información del Centro de Atención a Emergencias 112, el hombre fue atendido por la dotación de una ambulancia, que lo estabilizó e inmovilizó en un tablero espinal.
Por su parte, los bomberos del Gobierno de Cantabria le bajaron a pie de calle con la autoescala.
El herido fue trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
El 112 ha movilizado también, además de los recursos citados, a la Policía Local y a Inspección de Trabajo.