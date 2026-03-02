Herido un trabajador tras caer en altura en una obra en Comillas

Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 2 marzo 2026 18:25
SANTANDER 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha resultado herido tras caer en altura en una obra en el municipio de Comillas.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112, el hombre fue atendido por la dotación de una ambulancia, que lo estabilizó e inmovilizó en un tablero espinal.

Por su parte, los bomberos del Gobierno de Cantabria le bajaron a pie de calle con la autoescala.

El herido fue trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El 112 ha movilizado también, además de los recursos citados, a la Policía Local y a Inspección de Trabajo.

