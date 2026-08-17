Heridos el conductor de un turismo y dos motoristas en tres accidentes en Santander

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Local de Santander, a 17 de julio de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas en sendos accidentes registrados en las últimas horas en Santander. Se trata del conductor de un turismo y dos motoristas, uno que cayó al suelo y otro que colisionó contra un vehículo, ha informado este lunes la Policía Local.

El primero de los siniestros se produjo el viernes pasado a las 15.10 horas en la Avenida de Parayas donde chocaron por alcance varios turismos y resultó herido el conductor de uno, de 29 años. Fue auxiliado por agentes de Atestados y después por una ambulancia del 061, que le trasladó al Hospital Valdecilla.

Además, el sábado a las 13.15 horas en la calle El Somo, una motocicleta cayó al suelo y resultó herido su conductor, un hombre de 48 años, que también fue atendido por agentes y evacuado a Valdecilla.

Finalmente, a las 15.15 horas del domingo, en la calle Foramontanos, colisionaron un turismo y una motocicleta, y resultó herida la motorista, una mujer de 54 años. También fue atendida por agentes de Atestados y trasladada en ambulancia al hospital.

Además, durante el pasado fin de semana, los agentes formularon un total de 18 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública.