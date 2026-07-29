Heridos una mujer y sus dos hijos de 5 y 7 años atropellados en Castro Urdiales

Los tres fueron trasladados al Hospital de Cruces de Baracaldo

Servicios de emergencia en la zona del atropello
Servicios de emergencia en la zona del atropello - BOMBEROS CASTRO URDIALES
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 29 julio 2026 10:00
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SANTANDER, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y sus dos hijos, de 5 y 7 años, resultaron heridos en un atropello múltiple ocurrido el lunes por la tarde en la calle Menéndez Pelayo de Castro Urdiales.

Los tres tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario de Cruces de Baracaldo (Vizcaya) en una ambulancia de la DYA y en otra del 061.

En el lugar estuvieron también efectivos de la Guardia Civil, de los Bomberos de Castro Urdiales y de la Policía Local, que se hizo cargo de la investigación e instrucción de las diligencias.

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