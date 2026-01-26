Heridos 3 ocupantes de un coche que chocó contra una vivienda, cuyo conductor dio positivo en alcohol y drogas

Archivo - Policía de Santander.- Archivo - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas en Santander después de que el turismo en el que viajaban, que circulaba a gran velocidad, se saliera de la vía, pasara por encima de una glorieta, impactara contra la valla que separa la calzada de la acera y finalmente colisionara contra la fachada de una vivienda. El conductor había consumido alcohol y drogas.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, a las 22.45 horas, en la rotonda de la Avenida de los Castros, confluencia con la Bajada de San Juan.

Como consecuencia del siniestro, se ocasionaron daños materiales y resultaron heridos el conductor del coche, de 39 años, y dos pasajeros, uno de 29, que tuvo que ser excarcelado por los Bomberos municipales, y otro de 45 años. Todos fueron trasladados en ambulancia hasta el Hospital de Valdecilla para ser asistidos de sus lesiones.

El conductor implicado dio positivo en alcohol, así como en THC (cannabis), por lo que los agentes instruyeron diligencias judiciales, en calidad de investigado no detenido, por dos supuestos delitos contra la seguridad vial, uno por conducción temeraria con resultado de lesiones de los ocupantes y otro por presentar síntomas de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas.

El vehículo fue retirado por el camión pluma de los Bomberos Municipales al Depósito Municipal de Ojaiz, ha informado la Policía Local en un comunicado.

Por otro lado, una niña de 10 años ha resultado herida el pasado viernes en Santander al ser atropellada por un turismo en la calle Cardenal Cisneros fuera de un paso de peatones. La menor fue trasladada a Valdecilla para ser asistida de sus lesiones.