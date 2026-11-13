Heridos tres pasajeros de un autobús de Santander en el choque con un camión

Calle San Fernando - EUROPA PRESS

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres pasajeros de un autobús urbano de Santander (TUS) han resultado herido este jueves como consecuencia de un choque entre este vehículo y un camión.

Sobre las 15.10 horas, en la calle San Fernando, se produjo una colisión lateral entre el autobús y el camión, por la que resultaron heridos una joven de 19 años y dos hombres de 35 y 60 años, que viajaban en el transporte público.

Fueron auxiliados en un primer momento por la Policía Local y posteriormente atendidos por las dotaciones de varias ambulancias del 061, que les trasladaron al Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistidos de sus lesiones.