Heridos tres pasajeros de un autobús de Santander en el choque con un camión

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Europa Press Cantabria
Publicado: viernes, 13 noviembre 2026 10:11
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SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres pasajeros de un autobús urbano de Santander (TUS) han resultado herido este jueves como consecuencia de un choque entre este vehículo y un camión.

Sobre las 15.10 horas, en la calle San Fernando, se produjo una colisión lateral entre el autobús y el camión, por la que resultaron heridos una joven de 19 años y dos hombres de 35 y 60 años, que viajaban en el transporte público.

Fueron auxiliados en un primer momento por la Policía Local y posteriormente atendidos por las dotaciones de varias ambulancias del 061, que les trasladaron al Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistidos de sus lesiones.

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