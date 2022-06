Hernando está seguro de que Revilla volverá a ser el candidato del PRC a la Presidencia de Cantabria

Advierte de cara a los PGE de 2023 que el apoyo del PRC estará condicionado al cumplimiento de "todos los compromisos"

SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, está seguro de que Miguel Ángel Revilla volverá a presentar su candidatura por el PRC a la Presidencia de Cantabria en el próximo congreso del partido en otoño.

"Me lo juego todo a Miguel Ángel Revilla en esa ruleta", ha dicho Hernando, que cree que los regionalistas deben "animarle" porque "está en un estupendo momento" y además "es la figura determinante del regionalismo y del cantabrismo".

El diputado se ha pronunciado así en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha destacado la "responsabilidad política fuera de toda duda" de Revilla, quien "si no se viera con fuerzas para afrontar una nueva legislatura, sería el primero en decir que no está en esas condiciones", ha asegurado.

Y aunque Revilla todavía no tiene tomada la decisión, "somos muchos los que le animamos a que lo haga y si está bien, que yo creo que lo está y lo va a estar, creo que el Partido Regionalista de Cantabria tiene candidato para las próximas elecciones de mayo de 2023", ha reiterado.

Cuestionado por lo que pasará con el actual pacto PRC-PSOE tras esos comicios autonómicos y locales, Hernando ha señalado que "lo decidirán los ciudadanos".

Tras recordar que el PRC ha gobernado con PSOE y con PP, Hernando ha confiado en los votantes reconozcan en las urnas, como en las anteriores elecciones, que su partido es "el que mejor les ha defendido y que mejor ha luchado por sus intereses y nos den la mayoría de los votos".

Pero ha recordado que en Cantabria las mayorías absolutas "son muy complicadas" por lo que ha augurado "otro junio de políticas de pactos, negociaciones y acuerdos".

El regionalista ha asegurado que desconoce hacia dónde irán los resultados. "Vamos a ver cómo quedan los bolos pinaos y ya decidiremos cómo los vamos a ir tirando".

Respecto al crecimiento del PP en otras comunidades como Madrid o Andalucía --"yo creo que los ciudadanos han tomado una decisión muy razonable" porque "no había alternativa a la izquierda" y el núcleo de votantes de centro han votado al PP para que gobernara solo y no con Vox, ha sostenido--, Hernando ha opinado que en Cantabria la situación es "un poco diferente" porque aquí la "garantía de estabilidad" y de "centralidad" es el PRC, no el PP, ha dicho.

El PRC "es capaz de llegar a acuerdos hacia la derecha y hacia la izquierda dependiendo de cómo se muevan las cosas para los intereses de Cantabria", ha apuntado.

BALANCE PSOE

Preguntado por el balance del pacto de Gobierno con el PSOE en esta legislatura a la que queda menos de un año, Hernando lo ha calificado de "muy bueno" en la relación parlamentaria, pues ambos partidos "no han votado nunca de manera separada en el Parlamento de Cantabria en cuestiones que hacían referencia al Gobierno de Cantabria", aunque sí lo han hecho "con absoluta libertad" en cuestiones relativas al Gobierno de la Nación, como el lobo.

Respecto a las relaciones de los grupos parlamentarios (cuatro aunque ahora hay cinco formaciones tras el paso de Cs al Grupo Mixto), Hernando ha afirmado que "fluida" y "buena", si bien que Marta García abandonara Ciudadanos y no renunciara al acta como diputada no adscrita ha "trastocado la situación" de Cs y Vox, para los que se ha buscado que "perdieran lo menos posible dentro de las reglas del juego".

Para Hernando, García "no ha sido coherente con la ética política con la que se presentó a las elecciones". En su opinión, los ciudadanos ven mal el transfugismo porque a los cargos "nos han votado en el marco de un partido político, y nadie vota Pedro Hernando como Pedro Hernando, ciudadano individual".

"La ética política es muy clara: si uno no está de acuerdo con lo que está haciendo su partido, deja el acta, se va a su casa y las siguientes elecciones se presenta como independiente. Y lo hace además con toda la calidad política y con toda la ética política intacta. Mientras eso no ocurra, la sensación que tienen los ciudadanos es de engaño y de que la clase política no responde a sus criterios, y nos perjudica a todos", ha opinado.

SIN COMPROMISOS NO HABRÁ APOYO A LOS PGE

Por otra parte, en relación a la presencia del PRC en el Congreso a través de su diputado José María Mazón, Hernando ha defendido que "parte de la aceleración" que han sufrido algunos proyectos, "no toda la que quisiéramos, es verdad", como el AVE a Bilbao, "se debe en gran parte a la presión que ese voto ha hecho en el Congreso".

En su opinión, los apoyos del PRC al PSOE no deben entenderse desde un concepto de "recompensa", pues los regionalistas votan a favor de lo que creen que es "bueno para Cantabria" y votan "en contra de las demás y nos da exactamente igual cuál sea el planteamiento PSOE. A partir de ahí, entendemos que nos debieran dar más".

En este sentido, ha anunciado que los regionalistas van a "endurecer" su posición "reivindicativa" en este final de legislatura "porque estamos viendo que las promesas planteadas están teniendo retrasos no significativos, pero retrasos".

"Vamos a exigir que se cumplan de manera taxativa aquellos compromisos que se han adquirido con Cantabria, sobre todo en materia de infraestructuras" y, en caso contrario, "no habrá apoyo a los Presupuestos Generales del Estado" del próximo año, ha anunciado.

"Lo tenemos muy claro: o se cumplen determinados plazos que analizaremos después del verano si se han cumplido y las promesas que nos hicieron, y si no se han cumplido, no tendrá nuestro apoyo; es decir, en sentido contrario, para tener nuestro apoyo tendrán que cumplir con todos los compromisos", ha advertido.