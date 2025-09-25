Las hipotecas sobre viviendas crecen un 41% en julio en Cantabria hasta las 595

SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas creció un 41 por ciento en julio de este año respecto al mismo mes del anterior, hasta sumar 595 operaciones, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El aumento en la región es más de 15 puntos superior al de la media del país, que fue de un 25%, hasta los 45.067 préstamos, la mayor cifra en el séptimo mes del año desde 2020.

En Cantabria se prestaron 79,82 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 54,14% más del capital prestado hace un año. Comparado con el mes anterior, dicho capital creció un 2,9%.

Atendiendo al total de fincas, en julio se constituyeron en la región un total de 748 hipotecas, con un desembolso de capital de 94,88 millones de euros. De ellas, la gran mayoría fueron sobre fincas urbanas, 739, por 91,1 millones, y las 9 restantes sobre fincas rústicas, por 3,6 millones.

De las 739 hipotecas sobre fincas urbanas y además de las 595 constituidas sobre viviendas, hubo una sobre un solar y 143 en otro tipo, por más de 11,1 millones.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 10 y en 31 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 93 hipotecas con cambios en sus condiciones, 52 fueron por novación. Las modificaciones afectaron a 5 fincas rústicas y 88 urbanas, entre las que había 61 viviendas.

Por contra, se cancelaron 918 préstamos sobre fincas en Cantabria: 598 correspondieron a viviendas, 20 a fincas rústicas, 291 a urbanas y 9 sobre solares.

DATOS POR CCAA Y DE TODO EL PAÍS

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas registró un aumento en todas, con Aragón (+79,72%), La Rioja (+45,00%) y Canarias (+43,40%) a la cabeza, seguidas de Cantabria, con un repunte del 41%, y solo descendió en Navarra, que registró una caída del 2,36%.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las autonomías, de nuevo con Aragón (+114,12%) y La Rioja (+59,01%) a la cabeza, por delante de Cantabria (+54,14%), que anotó el tercer mayor ascenso, mientras que Extremadura, (+11,38%), Galicia (+12,69%) y Madrid (+15,17%) se situaron en el lado contrario.

En todo el país, y con el avance de julio, la firma de hipotecas sobre viviendas suma 13 meses consecutivos de alzas. El tipo de interés medio en los préstamos se situó en el 2,94%, por debajo del 2,99% de junio y el más bajo desde el pasado mayo (2,91%). Con el dato de julio se acumulan ya seis meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 7,6% interanual en julio, hasta los 163.307 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 34,5%, hasta rozar los 7.360 millones de euros.

En tasa intermensual (julio sobre junio), las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 7,7% y el capital prestado creció un 4,5%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda disminuyó un 3% respecto a junio.

En los siete primeros meses del año, el número de hipotecas para la compra de una vivienda se ha incrementado un 24,9%, con avances del 41,1% en el capital prestado y del 13% en el importe medio de los créditos concedidos.