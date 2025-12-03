'La Historia Revelada' lleva a la Escuela de Náutica las imágenes que marcaron la Transición

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, y la rectora de la UC, Conchi López, inauguran la exposición 'La Historia Revelada' - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno, en colaboración con la Universidad de Cantabria (UC), ha puesto en marcha la exposición 'La Historia Revelada. Fotoperiodismo y Transición Española (1975-1982)', que recupera imágenes que marcaron la Transición de la dictadura a la democracia y ponen en valor "la etapa más apasionante de la política española".

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y la rectora de la UC, Conchi López, han inaugurado este miércoles la muestra, que se enmarca en las actividades de 'España en Libertad. 50 años' del Gobierno de España y se ha instalado en la Sala Universidad de la Escuela Técnica Superior de Náutica, donde se podrá visitar hasta el 16 de enero, de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas, excepto festivos.

Es la segunda vez que se expone esta muestra en España, ya que durante 2024 pudo verse en el Espai Anular de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Además, es el resultado de 'FOTOTRANS. Proyecto sobre fotoperiodismo durante la Transición (1975-1982)', un proyecto de I+D+i que fue financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación.

En ella se pueden ver imágenes que una treintena de fotoperiodistas recogieron con sus cámaras y con las que mostraron "testimonios únicos de una época fundamental en la historia de España como fue la Transición".

Los autores son Guillermo y Manel Armengol, Pilar Aymerich, Carlos Bosch, Demetrio E. Brisset, Raúl Cancio, Enrique Cano, Xosé Castro, Colita, Gustavo Cuevas, Paco Elvira, Pepe Encinas, Marisa Flórez, Antonio Gabriel, Germán Gallego, Manuel Hernández de León, Pablo Juliá, César Lucas, Ricardo Martín, Andrés Palomino, Bernardo Pérez, Manuel Pérez Barriopedro, Benito Román, Juan Santiso, Francesc Simó, Jordi Socías, Antonio Suárez y Anna Turbau.

La exposición estructura el periodo de la Transición en siete temáticas: 'Agitación en las calles'; 'Retorno y reconciliación'; 'Nuevos liderazgos, nuevos escenarios'; 'Violencias y terrorismo'; 'Culturas y contraculturas'; 'Para la libertad' y 'Vivir cada día'.

Como ha explicado Casares, con esta muestra la Delegación del Gobierno quiere recuperar aquellas imágenes que marcaron la Transición de la dictadura a la democracia.

"Vamos a poder disfrutar de fotografías que marcan una época, que son testigo visual de un momento histórico y que reflejan la mejor etapa de nuestra historia colectiva como país", ha ensalzado, al tiempo que ha destacado la Transición como un "periodo histórico" por el "trabajo de muchos", el "esfuerzo colectivo" y "la ilusión compartida de un país" por "recuperar sus derechos y libertades".

Con motivo de esta muestra, el delegado también ha emplazado a "reflexionar" sobre "todo lo logrado" en los 50 años de democracia y a defender "que la única dictadura que merece la pena es la del respeto, el respeto a los derechos y libertades de todos, a la igualdad de oportunidades y a la justicia social".

"No dejemos que siga creciendo la crispación, el odio y la división", ha dicho Casares, que ha instado a trabajar para que los 50 años de democracia alcanzados "solo sean el inicio de más avances y bienestar y no el inicio de retrocesos".

Por su parte, la rectora de la UC ha subrayado que "esta exposición no solo nos invita a mirar el pasado, sino a reflexionar sobre el valor de la libertad, la convivencia y el papel del conocimiento en la construcción democrática".

Asimismo, ha destacado la importancia de acoger en la Universidad una muestra que "combina historia, arte y memoria colectiva, y que constituye también una lección de ciudadanía para las nuevas generaciones".

Tras su inauguración, dos de los 10 investigadores participantes en el proyecto, Lorna Arroyo de la UC y Leonardo Spinelly de la Universidad de Alicante, han ofrecido una visita guiada.