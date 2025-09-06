Un hombre de 37 años, que circulaba despacio, da positivo en cocaína y le incautan una navaja y un envoltorio

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander.-ARCHIVO - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 37 años ha dado esta madrugada positivo en cocaína tras circular despacio por una calle de Santander, al que también se le han incautado una navaja y un envoltorio que, supuestamente, contenía esta misma sustancia.

La Policía Local ha informado que el suceso ha tenido lugar a las 2.45 horas en la calle Cardenal Cisneros, cuando los agentes solicitaron al implicado realizar la prueba de sustancias al observarle circular por esta vía a una velocidad "anormalmente" reducida. Resultó positiva en cocaína, por lo que se procedió a incoar el correspondiente expediente administrativo.

También se le han instruido las preceptivas actas de intervención-denuncia tras incautarle la navaja y el envoltorio.

Además, ayer y hoy la Policía ha detectado dos positivos en alcohol en conductores de turismos, de 28 y 30 años.