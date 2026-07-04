Un hombre se clava un anzuelo doble mientras manipula equipos de pesca en Laredo

Imagen del anzuelo doble extraído del brazo izquierdo de la víctima
Imagen del anzuelo doble extraído del brazo izquierdo de la víctima - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: sábado, 4 julio 2026 17:34
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LAREDO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre se ha clavado un anzuelo doble en el brazo izquierdo, fruto de un accidente que ha sufrido mientras manipulaba equipos de pesca en Laredo .

Tras ello, el accidentado ha acudido al Hospital Comarcal de Laredo para ser atendido, hasta donde se han desplazado los bomberos del Gobierno de Cantabria para proceder a la extracción del artefacto.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado a los efectivos del Ejecutivo regional para asistir a la víctima, ha informado en un su perfil de la red social X.

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