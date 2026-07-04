Un hombre se clava un anzuelo doble mientras manipula equipos de pesca en Laredo

Imagen del anzuelo doble extraído del brazo izquierdo de la víctima - 112 CANTABRIA

LAREDO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre se ha clavado un anzuelo doble en el brazo izquierdo, fruto de un accidente que ha sufrido mientras manipulaba equipos de pesca en Laredo .

Tras ello, el accidentado ha acudido al Hospital Comarcal de Laredo para ser atendido, hasta donde se han desplazado los bomberos del Gobierno de Cantabria para proceder a la extracción del artefacto.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado a los efectivos del Ejecutivo regional para asistir a la víctima, ha informado en un su perfil de la red social X.