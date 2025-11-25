Hombres G actuará en Castro Urdiales dentro del Sonórica 2026, que tendrá lugar el 17 y 18 de julio

Hombres G actuará en Castro Urdiales dentro del Sonórica 2026, que tendrá lugar el 16 y 17 de julio - SONÓRICA

Hombres G actuará en Castro Urdiales dentro del Sonórica 2026, que lo ha anunciado este martes como su "incorporación estrella", al ser el primer artista desvelado de su cartelera para el próximo año. Este festival se celebrará el 16 y 17 de julio y la organización no ha confirmado cuál de los dos días tocará el grupo.

Sonórica 2026 cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria y la colaboración del Ayuntamiento de Castro-Urdiales.

Sin conocer ningún artista de su programación para 2026, Sonórica ya había vendido en septiembre 3.000 abonos Early Bird, que se agotaron en tiempo récord. Para el festival, este hecho reafirma la confianza del público y su impulso de la actividad cultural de la región. En los próximos días, adelantará más bandas de esta edición, e informará sobre el proceso y la fecha de venta de entradas.

Con un repertorio que forma parte del ADN musical de varias generaciones, Hombres G ofrecerá un directo cargado de emoción y energía, revisitando clásicos inmortales como 'Sufre mamón', 'Marta tiene un marcapasos', 'Venezia' o 'Voy a pasármelo bien'. Así, el festival refuerza su apuesta por ofrecer artistas capaces de conectar con públicos de todas las edades.

La gira 'Los mejores años de nuestra vida' comenzará el 16 de mayo del próximo año en Albacete, recorrerá las principales ciudades y festivales españoles y finalizará en el Movistar Arena de Madrid el 12 de diciembre.

Al tour, que recorrerá los principales escenarios del país, le acompañará un largometraje documental homónimo, que llegará a cines el 30 de abril de 2026, original de Movistar Plus+ y dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, que propone un viaje emocional y musical a través de la historia y el presente del grupo.