El Hospital de Día de Sierrallana se reformará para ampliar su capacidad y evitar ingresos innecesarios

Infografía del futuro Hosptal de Día Sierrallana tras la reforma - EUROPA PRESS

SANTANDER, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria invertirá 776.000 euros en reformar y ampliar el Hospital de Día Médico de Sierrallana para aumentar su capacidad de tratamiento, dotar de más herramientas a los profesionales y adaptarlo a las necesidades actuales de los pacientes, a los que ofrecerá "más dignidad" y les evitará ingresos innecesarios.

Con esta reforma --que costará unos 604.000 la obra más otros 171.000 euros para equipamiento y se estima que dure unos ocho meses--, este espacio pasará de tener los actuales siete sillones de tratamiento a 26 puestos asistenciales: 20 sillones de tratamiento general y seis específicos para pacientes más complejos.

El objetivo es adaptar un Hospital de Día que se diseñó para "otro tiempo", con capacidad limitada y espacios que "hoy no son suficientes" para las necesidades y los nuevos tratamientos para pacientes oncológicos que ya no requieren ingresos.

En todo caso "no es un cambio cosmético" sino que se "rediseña la experiencia" tanto desde el punto de vista del paciente como del profesional, ha subrayado el consejero de Salud, César Pascual, que ha presentado este jueves en rueda de prensa el proyecto tras aprobarse previamente en el Consejo de Gobierno, acompañado por el director médico de Sierrallana, José Luis Ruiz.

Como han detallado, la obra reorganiza todos los espacios de trabajo y dará lugar a una gran sala de tratamiento y una zona específica para pacientes más frágiles, más de cuatro habitaciones dobles para procesos de mayor complejidad, nuevas áreas de preparación y almacenamiento de la medicación, dos consultas para los pacientes del Hospital de Día, tres para Oncología y una zona de recepción y secretaría.

Con ello, el objetivo es ofrecer un entorno "más humano, más cómodo y menos agresivo" y dotar de mayor autonomía a pacientes que atraviesan momentos "emocionalmente duros" y procesos complejos.