Los hosteleros confían en cerrar 2022 con "buenos" resultados económicos

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, Francisco Agudo, cree que 2022 va a ser un año "récord" de visitantes en Cantabria y confía en que ello se traducirá, "en principio", en unos "buenos" resultados económicos para el sector, pese a que todo el incremento del precio de los suministros, las materias primas y los gastos de personal no se ha podido repercutir en las tarifas.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Agudo, director del Hotel Santemar de Santander y que fue nombrado presidente de los hosteleros cántabros hace casi mes y medio, ha reconocido que el sector ha subido los precios porque no hacerlo "era inviable", pero ha afirmado que el "incremento tan grande" de los costes no se ha podido aplicar en la misma medida en la misma medida. "Ese 300% que han subido los suministros no se puede aplicar a las tarifas", ha dicho.

El presidente de los hosteleros ha opinado que el sector en Cantabria tiene precios "muy asequibles para el servicio y la calidad" que se ofrece.

Pese a que ha habido un "verano bueno" en lo turístico, ha reconocido que los hosteleros cántabros tienen "incertidumbre de cara al futuro" por todo lo que está ocurriendo en el mundo.

Piensa que aún el sector en Cantabria aún tiene "mucho por crecer". "Lo estamos haciendo bien y tenemos aún futuro por delante", ha asegurado Agudo, que ha avisado que hay que superar algunos retos, como la estacionalidad o la falta de personal, un problema que, según ha explicado, se viene arrastrando y al que si no se pone remedio irá "a más" y es "uno de los talones de Aquiles" de la hostelería.

De hecho, ha explicado que este verano hay negocios que no han podido abrir parte de sus instalaciones por la falta de personal.

Ha indicado que lo primero es encontrar personal que quiera trabajar en la hostelería, para lo que cree que ello pasa por incidir en la formación y por trabajar en medidas que permitan mejorar los horarios y conciliar la vida personal y familiar para poder encontrar trabajadores.

Cuestionado por la posibilidad de buscar profesionales en otros países, cree que "primero hay que buscarlos" aquí porque, a su juicio, "se pueden encontrar". Y en el caso de traerlos de fuera de España, ha opinado que se deben de formar a la "forma y manera" en la que trabaja el sector en el país y en la comunidad.

Pero sobre todo ha insistido en que lo que el sector necesita es que haya clientes y por ello ha insistido en que es necesario una buena promoción, impulsándose la del extranjero para atraer a cada vez más turistas de fuera, además de hacer que repitan los visitantes nacionales y también ha abogado por incidir y potenciar el turismo gastronómico.

También Agudo ha sido cuestionado por la decisión de algunos locales que están cobrando por no consumir --como ha hecho la taberna La Solía, de Liaño (Villaescusa)-- o, incluso, por el agua del grifo, algo en lo que Agudo no ha entrado en polémicas y se ha limitado a señalar que se trata de "decisiones personales" de ese negocio y ha defendido que el sector debe buscar la rentabilidad.

En lo que sí se ha mostrado a favor es en que se pueda cobrar a un cliente que reserve una mesa en una restaurante y no se presente, para lo que no ve mal que a la hora de la reserva se pida el número de tarjeta de crédito, como se hace en los hoteles. Menos explícito se ha mostrado sobre los clientes que ocupan demasiado tiempo una mesa, y se ha limitado a señalar que debe haber una "rotación".

CREE QUE CANTABRIA NO PUEDE VIVIR SOLO DE LA HOSTELERÍA

Aunque Agudo ha subrayado la importancia que el sector tiene en el PIB cántabro, cree que Cantabria no puede vivir exclusivamente de la hostelería. "Cantabria necesita industria y otros condicionantes para ser una región próspera", ha afirmado. Sí cree que la hostelería es un "complemento perfecto" para Cantabria.

También, preguntado por la relación del sector con el Gobierno de Cantabria tras algunas controversias por las medidas adoptadas en la pandemia, Agudo, que fue director general de Turismo durante parte del Gobierno del PP, ha afirmado que en estos momentos la relación con la Consejería de Turismo, que dirige el regionalista Javier López Marcano, es "buena", "escuchan" al sector y éste tiene comunicación directa.

A su juicio, desde la Consejería tratan de buscar solucionar a los problemas que los hosteleros les plantean, todo ello en su "justa medida". Sí esperan algún tipo de solución al problema del precio de los suministros.