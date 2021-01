Hosteleros esperan que los 'nuevos' de Sanidad les "atiendan": "Ya hemos pedido cita"

Cuevas insiste en pedir la dimisión del consejero y relaciona los ceses de Sanidad con la falta de una estrategia de vacunación

SANTANDER, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), Ángel Cuevas, espera que las nuevas incorporaciones en la Consejería de Sanidad "atiendan" al sector y lo hagan de manera "más ágil". "Ya hemos pedido cita", ha dicho.

Así lo ha afirmado Cuevas un día después de que el Gobierno de Cantabria aprobara los ceses de la directora general de Salud Pública, Paloma Navas; y de la secretaria general de la Consejería, Sara Negueruela, que han sido relevadas por el epidemiólogo Reinhard Wallmann y Virginia García, respectivamente.

El presidente de los hosteleros ha relacionado estos relevos con el proceso de vacunación, en el que, a su juicio, se ha demostrado que la Consejería "no tenía ninguna estrategia".

"Si sabían la fecha casi prácticamente exacta semanas antes por qué no estaban esos equipos formados", ha manifestado Cuevas, quien ha opinado que "no es que no querían darse prisa, es que no tenían ninguna estrategia de vacunación". "Una vez más han abandonado a los cántabros a su suerte", ha apostillado.

Asimismo, Cuevas ha denunciado que el Ejecutivo autonómico "ha cortado" el diálogo con los hosteleros y, según ha dicho, "no hay manera de hablar con ellos" después que "reforzaran su discurso" hace dos meses tras el cierre de los interiores de los negocios hoteleros.

"Muy mal, con la Consejería de Sanidad fatal", ha afirmado a preguntas de los periodistas este viernes sobre la comunicación existente entre el sector y la Consejería.

Además, Cuevas ha vuelto a pedir una reunión semanal con el Gobierno para responder a las "dudas" ante las "imprecisiones" que surgen entre el sector cada vez que se publica en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) nuevas restricciones y que "tardan 10, 15 y 20 días en contestar".

Por este motivo, el presidente de los hosteleros ha insistido en pedir la dimisión del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, y considera que el presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, "tendrá que poner orden".

"Le volvemos a aconsejar que medite sobre su dimisión ya que ha quedado claro que si hay que poner nota a su gestión al frente de esta pandemia no llega ni al muy deficiente.", ha valorado Cuevas, que ha pedido de nuevo a Rodríguez que "asuma su responsabilidad" y ha señalado a Revilla como responsable "si este engranaje no funciona".

VACUNACIÓN DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA

En cuanto a la campaña de vacunación, Cuevas ha denunciado que en el sector de la hostelería están "los últimos por la cola" y ha pedido que les vacunen "rápido" para "acabar con el problema cuanto antes".

"Ustedes no tienen prisa, claro, el sueldazo lo tienen garantizado, los 3.000 euros, pero nosotros estamos en pérdidas todo los días", ha apuntado el presidente de los hosteleros quien ha insistido que les vacunen "cuanto antes mejor" para poder abrir 15 o 20 días antes. "No se hace a la idea usted de la falta que nos hace", ha sentenciado.

COMIDA ALCALDES EN SAN ROQUE DE RIOMIERA

Por otro lado, Cuevas se ha referido a la denuncia de los alcaldes de Villacarriedo y San Roque de Riomiera, el regionalista Ángel Sainz y el 'popular' Antonio Fernández, así como los exregidores de San Pedro del Romeral y Vega de Pas, Pedro Gómez y Víctor Manuel Gómez, y al menos dos personas más, por asistir a una comida navideña en el interior de un restaurante en la localidad de San Roque de Riomiera.

El presidente de los hosteleros ha criticado las declaraciones de Rodríguez en las que señalaba, a su juicio, que "ese local debería tener el interior cerrado y lógicamente quien incumple las normas está sujeto a la sanción correspondiente". "¿Cómo se atreve a echar la mierda"?, ha manifestado Cuevas.

"¿Qué pasa que los políticos son los que dictan las normas y son los que se las saltan a la torera? ¿No tienen ustedes ningún tipo de responsabilidad? Está claro que usted lo entiende así porque sino, obviamente, no hubiera hecho la comida con el ministro Illa en la Filmoteca", ha sentenciado.