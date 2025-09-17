La huelga docente en escuelas de artes paraliza la actividad en la 'Roberto Orallo'

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La huelga convocada este miércoles por la Junta de Personal Docente en escuelas de arte ha paralizado la actividad en la 'Roberto Orallo' de Puente San Miguel, con un 100% de seguimiento, según los sindicatos.

La huelga ante la falta de acuerdo de adecuación salarial de los profesores continuará esta tarde en las escuelas de adultos y conservatorios, donde los sindicatos formarán piquetes informativos.

Según han indicado, se ha paralizado la actividad lectiva en los centros pero los docentes "no han dejado de trabajar en varias acciones" de cara a la concentración de este jueves, que tendrá lugar frente al Paraninfo de la Universidad de Cantabria las 18.00 horas, con motivo del acto de inauguración del curso universitario.

"Esperamos movilizarnos otra vez como un único cuerpo docente... y gritar a Silva&Buruaga que #EsAhora", señalan en referencia a la campaña de adecuación salarial.

La huelga convocada para este miércoles y jueves da continuidad a las que tuvieron lugar los días 8 y 9 de septiembre, con motivo del inicio del curso en Educación Infantil y Primaria, y 11 y 12, en el comienzo del curso en enseñanzas medias.