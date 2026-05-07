La huelga en Educación Infantil transcurre con "normalidad" en Cantabria y sin incidentes reseñables

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SANTANDER, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La huelga convocada este jueves a nivel nacional en Educación Infantil de 0 a 3 años está transcurriendo con "normalidad" en Cantabria, que hasta el momento no ha registrado incidentes reseñables, y el servicio público se está desarrollando en esta etapa educativa donde hay matriculados cerca de 2.500 alumnos en la región.

Así lo ha informado el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), a preguntas de la prensa en la inauguración del 12 Congreso Nacional de FP Empresa, en las que ha indicado que al final de la jornada educativa se informará sobre los datos de seguimiento.

"Estemos volcados en la atención de los alumnos que han acudido a los centros", ha señalado Silva, que ha trasladado que los centros han abierto "con normalidad" y las familias han podido entrar y dejar a los niños.

El titular de Educación ha subrayado que se trata de una huelga nacional y muchas o algunas de las reivindicaciones que se plantean, como la ratio o el número de unidades y la atención, en Cantabria "los tenemos conseguidos".

En este sentido, ha puesto en valor que la región cuenta con una pareja pedagógica, el maestro y el técnico de Infantil, tanto en las aulas de un año como en la de dos, por lo que la ratio es de seis alumnos por docente o por persona en las aulas de un año, o nueve alumnos por docente o por persona en las aulas de dos años. "Son ratios magníficas que incluso están por debajo de lo que se pide a nivel nacional".

Asimismo, ha destacado que Cantabria tiene un "alto" porcentaje de escolarización, especialmente en dos años, que ronda "el ochenta y tantos por ciento", mientras que en un año se ha hecho "un esfuerzo muy grande" en los tres últimos años, con 51 aulas en el ámbito, sobre todo rural, por lo que hay "una fuerte implantación".

La huelga ha sido convocada por Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación General del Trabajo (CGT) en todo el país por el "abandono" institucional del ciclo y el "hartazgo" de los profesionales, según sendas convocatorias de . Ambas organizaciones han criticado los servicios mínimos del "50%", que consideran "abusivos".