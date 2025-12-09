La huelga médica en Cantabria y las vacaciones dejan "prácticamente vacíos" los centros de salud, según Sindicato Médico

Archivo - Centro de Salud del Alisal - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El inicio de la huelga de médicos de Cantabria, unido a los "muchos" que están de vacaciones durante estos días y a las bajas, deja "prácticamente vacíos" los centros de salud, mientras que en los hospitales se nota una caída de la actividad, ha informado a Europa Press el Sindicato Médico.

Según ha explicado su vicepresidente, Santiago Raba, en declaraciones a Europa Press, en Valdecilla hay "poco movimiento" y en algunas especialidades, como traumatología, las intervenciones quirúrgicas se ciñen solo a los servicios mínimos.

Y en el hospital de Sierrallana, en Torrelavega, no hay casi actividad en consultas externas mientras las urgencias están "saturadas".

En cuanto al seguimiento, desde el Sindicato Médico se ha advertido que solo el 50 por ciento de la plantilla, o menos, está en disposición de hacer huelga, ya que hay muchos médicos que, antes de la convocatoria, ya habían pedido vacaciones para esos días (tienen que gastar las que les restan de 2025 antes del 15 de diciembre).