La huelga médica contra el Estatuto Marco anula 459 operaciones quirúrgicas, 3.644 pruebas y 32.962 consultas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La huelga de los médicos contra el Estatuto Marco, propuesto por el Ministerio de Sanidad, y a favor de la elaboración de un estatuto propio ha anulado 459 operaciones quirúrgicas, 3.644 pruebas diagnósticas y 32.962 consultas en Cantabria.

Durante los cuatro días de paro, los hospitales de la región han reducido "sustancialmente" su actividad y en Atención Primaria se han suspendido un 40% de las consultas, lo que supone un "fuerte" impacto en la asistencia, "ya de por sí tensionada en esta época".

Pascual ha dicho que esta huelga ha supuesto un "cóctel explosivo", cuyo impacto se suma a las huelgas del 13 de junio y el 3 de octubre, y que "todo apunta" a que no será la última, ya que hay un nuevo anuncio de huelga indefinida a partir de enero.

En este sentido, el consejero de Salud, César Pascual (PP), ha acusado a la ministra, Mónica García (Sumar) de ser una "pirómana", como la responsable de "romper la tendencia favorable de descenso" de demoras y listas de espera de Cantabria, lo que "provoca un grave daño", según ha informado este sábado el Gobierno de Cantabria.

Además, el consejero ha añadido que hay que decir "alto y claro" que las declaraciones del viernes de la ministra "demuestran, una vez más, el simplismo en sus argumentos, que lo único que han conseguido es provocar otro incendio" en la sanidad pública.

Por ello, ha señalado que "no tiene ningún sentido preguntar" a los sindicatos si retira el proyecto de Estatuto Marco.

Así, le ha pedido "por enésima vez" que inicie "desde cero" una reforma "seria y consensuada", basada en una "verdadera" mesa de diálogo con comunidades autónomas, colegios profesionales, sindicatos y sociedades científicas, y que cuente con una memoria técnica, jurídica y económica para que tenga una financiación realista y garantizada.

DATOS DE LA HUELGA EN CANTABRIA

La actividad de urgencias y la asistencia a procesos prioritarios no demorables, como los oncológicos, se ha mantenido al 100%, pero el resto de la actividad asistencial se ha visto afectada, especialmente la actividad quirúrgica.

Así, en Atención Primaria, se han suspendido 22.365 consultas, un 40% del total. Además, la actividad de urgencias se ha visto "tensionada", debido al incremento de la demanda, hasta alcanzar las 4.280 consultas. En los hospitales, además de las 459 intervenciones quirúrgicas suspendidas, se han anulado 1.672 primeras consultas, un 33,05%, y 5.281 (35,68%) de las consultas sucesivas.

Respecto a las pruebas diagnósticas, no se han podido realizar 1.596 pruebas radiológicas, el 23,31%; 181 TAC, el 21,34% del total; 266 resonancias (47,58%); 226 colonoscopias (89,68%) y 1.375 otras pruebas (30,74%).

Por ello, el impacto sobre las urgencias hospitalarias ha supuesto un incremento de las mismas del 19%, mientras que, en Atención Primaria, la presión añadida sobre los SUAP osciló por días y centros, con incrementos que van desde el 3,6 al 24,5%, con mayor impacto en la jornada del martes.