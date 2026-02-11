La huelga de trenes afecta este miércoles a cuatro frecuencias de Cercanías en Cantabria

Archivo - Tren Alvia - RENFE - Archivo

SANTANDER, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La huelga de trenes que mantienen este miércoles los sindicatos minoritarios ha cancelado la circulación de cuatro frecuencias de Cercanías en Cantabria correspondientes a la línea regional Santander-Cabezón de la Sal (C2).

Se trata del Santander-Torrelavega de las 10.00 horas; el Torrelavega-Santander de las 11.00 horas; el Santander-Puente San Miguel de las 8.10 horas; y el Puente San Miguel-Santander de las 9.05 horas.

Además, anuló la circulación del Alvia Madrid-Santander que debía salir este martes de la estación Chamartín Clara Campoamor con destino a la capital cántabra, a las 19.08 horas.

Los sindicatos minoritarios CGT, SF-Intersindical y Alferro concluirán este miércoles las tres jornadas de huelga, que fue desconvocada el pasado lunes por los mayoritarios -Semaf (maquinistas), CCOO y UGT- tras el acuerdo alcanzado en la tarde del lunes con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

LA HUELGA

A pesar de la desconvocatoria de huelga por parte de las organizaciones mayoritarias y la renuncia a los servicios mínimos por parte de Renfe, ha continuado el cierre del canal de venta de la estación de Santander, así como los paros por parte de algunos maquinistas.

En Santander, una veintena de sindicalistas de CGT han vuelto a marchar por la ciudad, entre la estación y la Delegación del Gobierno en Cantabria pasando por calles como Isabel II, para manifestarse contra "la privatización y el desmantelamiento del ferrocarril público y social" así como a favor del empleo "digno y de calidad".

Por su parte, el coordinador de transporte y comunicaciones de CGT en Cantabria, Sergio Tamayo, ha asegurado a Europa Press que el seguimiento de la huelga se sitúa "en el 40% en Cantabria".

Sin embargo, fuentes de Renfe en Cantabria han asegurado a esta agencia que las movilizaciones han tenido una incidencia "mínima" este miércoles y "apenas perceptible, en línea con ayer", en referencia al martes.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, Renfe ha cifrado en un 1,9% el seguimiento de la huelga este miércoles, lo que sigue provocando cancelaciones y retrasos en toda la red.

Fuentes de la empresa han destacado que esta cifra de seguimiento es la menor de las tres jornadas de huelga convocadas, tras el 11,6% del lunes y el 2% del martes, lo que evidencia, en opinión de Renfe, su "escasa representación".

Pese a ese reducido seguimiento, se están produciendo cancelaciones de servicios de larga distancia, especialmente en el Corredor Nordeste y en Levante, así como cancelaciones en el núcleo de Cercanías de Málaga y en servicios Avant entre Madrid y Castilla y León.

Desde los sindicatos han confirmado esta serie de cancelaciones y han indicado que este martes, pese a que los sindicatos mayoritarios ya habían desconvocado, más de 500 servicios de Cercanías fueron cancelados, con especial incidencia en País Vasco, Sevilla, Asturias, Valencia y Málaga; más de 100 servicios de Media Distancia y Regionales se suprimieron; y 50 circulaciones de Larga Distancia y Alta Velocidad se vieron afectadas.

Para paliar esta situación, Renfe ha reubicado a los viajeros cuando ha sido posible, con el fin de minimizar las molestias derivadas de estos paros, que han afectado también a Iryo y Ouigo.

Desde CGT, uno de los sindicatos que mantiene la huelga, junto con Alferro y Sindicato Ferroviario (SF), han trasladado que Renfe "está tratando de silenciar y desmovilizar a las personas trabajadoras con mayor intensidad que algunas operadoras privadas", citando, en concreto, a Ouigo, de la que han dicho que "ha facilitado el ejercicio del derecho a huelga frente a las maniobras de confusión y presión detectadas en otras empresas".

Después de que los sindicatos mayoritarios (Semaf, CCOO y UGT) desconvocasen la huelga el lunes por la tarde, Renfe pidió al Ministerio que se revocasen los servicios mínimos. Sin embargo, en Iryo y Ouigo se mantienen y continúan las cancelaciones, aunque este miércoles es el último día de huelga.

Debido a que Renfe ha renunciado voluntariamente a los servicios mínimos, cualquier trabajador puede sumarse a la huelga en cualquier momento y servicio.