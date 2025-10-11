Se hunde en México la nao 'Marigalante' de Vital Alsar por un fallo en las bombas de achique

Archivo - Vital Alsar con la alcaldesa de Santander en el museo al aire libre 'El hombre y la mar'.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 'Marigalante', la nao con la que el aventurero santanderino Vital Alsar homenajeó al navegante santoñés Juan de la Cosa y que era una réplica de la Santa María de Cristóbal Colón, se ha hundido este viernes en aguas del balneario de Puerto Vallarta, en México. Allí, estaba dedicada al turismo como barco pirata desde hace tres décadas.

El hundimiento de la embarcación, botada en 1987, se originó por un fallo mecánico en las bombas de achique y, debido al fuerte oleaje, fue imposible rescatarla, según detallan Protección Civil de Jalisco y bomberos del puerto en sus redes sociales.

En coordinación con la Secretaría de Marina, tanto Protección Civil como voluntarios atendieron la emergencia de la nao, en la que entraba agua por la sala de máquinas.

La embarcación no transportaba turistas a bordo, únicamente a la tripulación que fue rescatada por los equipos de emergencia sin que se registraran heridos.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Ayuntamiento de Alvarado, en cuyo astillero se construyó, ha expresado su "más profunda tristeza por el lamentable hundimiento" de la 'Marigalante', que durante años fue "símbolo de orgullo, historia y tradición para todo nuestro pueblo y para todo Veracruz".

Con 36 metros de eslora, 11 metros de manga y un peso aproximado de 420 toneladas, evocaba a la nave capitana de Colón, cuyo dueño original fue Juan de la Cosa. Recibió su primer nombre, 'Marigalante'.

Alsar atracó con ella en septiembre de 1987 en el puerto de Santoña en homenaje al navegante santoñés.