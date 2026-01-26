Iberaval financiará con hasta 2,5 millones los proyectos de las pymes cántabras, con plazos de devolución de 15 años

Inauguración de la oficina de Iberaval en Santander tras culminar su integración con Sogarca - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sociedad de garantía Iberaval ha culminado la integración con Sogarca y ha abierto su oficina en Santander, desde donde ofrecerá a las pymes cántabras financiación de hasta 2,5 millones para sus proyectos, con plazos de devolución de hasta 15 años.

La implantación de Iberaval en Cantabria, la sociedad de garantía con más socios de España (40.000), permitirá quintuplicar el crédito avalado y multiplicar por ocho el volumen máximo de las operaciones.

Así lo han anunciado este lunes, durante la inauguración de la nueva oficina, ubicada en la calle Ataulfo Argenta de la capital cántabra, el presidente de Iberaval, César Pontvianne, y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

Ambos se han felicitado de la inauguración de esta oficina que aspira a convertirse "en la casa de cada uno de los empresarios y autónomos de Cantabria". Así, la entidad prestará apoyo financiero a aquellos a iniciativas de las empresas cántabras a partir de los 20.000 euros.

"Queremos que cuando un empresario cántabro mire a 2026, no vea la incertidumbre de la desaceleración, sino la certeza de que aquí tiene un socio financiero que no le va a soltar la mano", ha afirmado Pontvianne.

Buruaga ha deseado a Iberaval "muchísimo éxito y muchísimas operaciones" en Cantabria y ha resaltado que el desembarco de la entidad en la comunidad "llega en el momento justo", en el que hay proyectos "sobre la mesa" que suman 8.000 millones y suponen la creación de 2.800 empleos y el mantenimiento de otros 5.200.

BURUAGA, "RAZONABLEMENTE OPTIMISTA" CON EL FUTURO DE CANTABRIA

La presidenta se ha mostrado "razonablemente optimista" con el futuro de la comunidad. "Hemos sembrado y cuando uno siempre, toca empezar a recoger los frutos y en 2026 vamos a asistir a la maduración y eclosión de proyectos importantísimos", ha apuntado.

"Al principio de la legislatura pusimos el puchero al fuego y ahora puede decirse que el agua está en plena ebullición", ha añadido en otro momento de su intervención.

Entre los proyectos más destacados, Buruaga se ha referido al proyecto Altamira, "la mayor inversión privada de la historia de Cantabria" que va a convertir a la región en uno de los polos digitales más relevantes del sur de Europa; el centro logístico de La Pasiega, que este año concluirá su primera etapa; la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC), y a Faro Santander y el Centro Asociado Reina Sofía-Archivo Lafuente, que encaran su recta final.

También se ha referido a las iniciativas en el ámbito de las infraestructuras, con el teleférico de Vega de Pas y el Puente Requejada-Suances, en fase de información pública, y al Parque de Innovación en Salud en los terrenos donde ahora está la Residencia, cuyo desmontaje comenzará "en los primeros días de febrero".

"Afrontamos un horizonte muy ilusionante de potente actividad bajo el principio de colaboración público-privada, ha indicado Buruaga.

LA INTEGRACIÓN DE IBERAVAL CON SOGARCA

La presidenta ha afirmado que, con la inauguración de la oficina de Iberaval en Santander, se culmina un proceso "que ha sido largo y difícil" y con el que "ganamos todos": Iberaval, que "da un paso más en su expansión nacional"; el presupuesto autonómico, que "gracias al pulmón financiero de la entidad de garantía ya no tendrá que hacer aportaciones financieras periódicas como ocurría hasta ahora", y los autónomos y empresas cántabras que "verán mejorada sustancialmente la financiación para sus inversiones y proyectos empresariales con más y mejor acceso al crédito".

"Éstas son las alianzas que necesitamos y nos hacen más fuertes", ha asegurado.

Por su parte, Pontvianne ha afirmado que la entidad "no viene a dirigir su negocio en Cantabria desde fuera" y ha anunciado la presencia de dos representantes de la comunidad en el Consejo de Administración por parte del Gobierno regional y de la patronal. También, creará un Comité de Riesgos específico para Cantabria.

RESULTADOS DEL PLAN DE AUTÓNOMOS

La integración de Socarga en Iberaval es una de las medidas que incluía el primer Plan de Apoyo al Empleo Autónomo que su Gobierno puso en marcha con medidas como la triple cuota cero compatible con ayudas al inicio de la actividad, a las que este año se añadirán otras nuevas, como el pago de la cuota de la Seguridad Social a los autónomos durante los dos primeros meses de baja.

Buruaga ha destacado que el plan ha permitido incrementar el apoyo a los autónomos en un 60%, pasando de los 16 a los 43 millones, y "dar la vuelta al calcetín" y cambiar de tendencia en el constante descenso en la cifra de autónomos en Cantabria, a un ritmo medio de 100 cada año durante las dos anteriores legislaturas. De hecho, ha indicado que en 2025 Cantabria ha sumado 105 trabajadores por cuenta propia más.