El ICAF estima un resultado "muy positivo" para 2025, con un aumento de actividad en cifra de negocio del 20%

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Financiación Autonómica, Luis Ángel Agüeros, preside el Consejo Ejecutivo del ICAF

El consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, ha presidido el Consejo Ejecutivo del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF), en el que se ha presentado un avance del ejercicio de 2025 "muy positivo", dado que por tercer año consecutivo consolida su senda de beneficios.

De este modo, el ICAF ha registrado un incremento de actividad en términos de cifra de negocio próximo al 20%. En concreto, en la parte de la cartera pública ha sido del 20% y e la cartera privada del 11%. Además, el grado de ejecución presupuestaria está en torno al 67%, ha informado el Gobierno.

Este aumento del ingreso es consecuencia de un repunte neto del riesgo vivo derivado de la financiación otorgada y de los avales concedidos, de una gestión "prudente" del riesgo, así como una gestión "eficiente" de la tesorería y un grado de ejecución del gasto por debajo de lo presupuestado, lo que ha permitido avanzar un resultado positivo del ejercicio de aproximadamente un millón de euros.

Asimismo, Agüeros ha informado que se han recibido un total de 37 solicitudes de financiación o garantías, tanto del ámbito público como privado, por valor de 25,6 millones de euros, de las que el ICAF ha aprobado el 52%, por 13,4 millones de euros.

Por último se ha dado traslado de la actividad en materia de asesoramiento, seguimiento y control preventivo sobre el Sector Público Empresarial y Fundacional, dando respuesta así a las directrices que encomienda esta Consejería a la entidad, con el fin de buscar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad financiera y presupuestaria vigentes en cada momento.

Un ejemplo de esta actividad se traduce en informes sobre el periodo medio de pago, la sostenibilidad financiera de planes de inversión o el seguimiento de la ejecución del gasto con el fin de anticiparse a la evolución de la capacidad o necesidad de financiación del sector, etcétera.