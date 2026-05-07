ICAF e Iberaval firman un acuerdo para respaldar hasta 1,5 millones en préstamos para pymes cántabras

Firma del convenio entre el ICAF e Iberaval - GOBIERNO

SANTANDER, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) y la sociedad de garantía Iberaval SGR han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas, autónomos y proyectos empresariales viables de la comunidad autónoma.

Este convenio fija un límite inicial en el importe facilitado pendiente de devolución (riesgo vivo) de 1,5 millones de euros que el ICAF podrá mantener avalado por Iberaval, con el objetivo de poner a disposición del tejido productivo cántabro instrumentos financieros "especializados, estables y adaptados a las necesidades actuales del mercado".

El acuerdo ha sido rubricado este jueves por el consejero de Economía y presidente del ICAF, Luis Ángel Agüeros, y por el director general de Iberaval SGR, Pedro Pisonero Pérez.

Según el titular de Economía, la firma "refuerza una línea de colaboración institucional" orientada a mejorar las condiciones de acceso al crédito para pymes con domicilio social o centro permanente de trabajo en Cantabria, en un momento en el que la financiación "continúa siendo un factor determinante para acometer inversiones, reforzar la liquidez y sostener la actividad empresarial".

Esta alianza entre el organismo financiero público cántabro y la sociedad de garantía pretende combinar la capacidad del ICAF para canalizar financiación hacia proyectos de interés para la región con la especialización de Iberaval en la prestación de garantías a pymes y autónomos.

De este modo, el acuerdo busca "facilitar" operaciones con mayores plazos de devolución, condiciones competitivas y una cobertura del riesgo que favorezca la aprobación de proyectos solventes.

El protocolo define los términos de relación y las condiciones de colaboración entre ICAF e Iberaval para la creación y puesta a disposición de productos financieros especializados dirigidos a la pyme.

Su ámbito territorial de aplicación será Cantabria, y las iniciativas deberán estar vinculadas a empresas que cumplan una serie de requisitos establecidos en el acuerdo, entre ellos pertenecer a sectores empresariales acogidos al reafianzamiento de la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA), no figurar en ficheros públicos o privados de impagos o morosidad, estar al corriente de pagos con las Administraciones Públicas y presentar una situación contable compatible con la viabilidad de la operación.

DOS LÍNEAS

El protocolo articula dos grandes líneas de financiación: inversión y circulante. La primera, destinada a financiar necesidades de inversión en crecimiento, modernización, ampliación de capacidad productiva o adquisición de activos, dispondrá de un importe máximo por operación de préstamo de 1 millón de euros.

La segunda línea, orientada a circulante, tiene como objetivo financiar necesidades de tesorería y su importe máximo se sitúa en 600.000 euros por operación de financiación.

ICAF E IBERAVAL

Esta cooperación entre ambas entidades se enmarca en sus respectivos fines institucionales. El ICAF es un ente público de derecho privado adscrito a la Consejería de Economía del Gobierno de Cantabria, y tiene como objetivo contribuir de forma sostenible al desarrollo económico y social de la comunidad autónoma, apoyando y asesorando financieramente a las empresas mediante instrumentos que faciliten la puesta en marcha de proyectos de inversión de interés estratégico.

Iberaval, por su parte, es una entidad financiera especializada en el otorgamiento de garantías personales a favor de sus socios para operaciones vinculadas a empresas, y cuenta con participación de administraciones, entre las que se encuentra el Gobierno de Cantabria.

Con este acuerdo, ICAF e Iberaval buscan dar respuesta a una necesidad central del tejido empresarial cántabro: disponer de financiación suficiente, en condiciones competitivas y con garantías adecuadas para acometer inversiones, sostener la actividad ordinaria y consolidar proyectos empresariales capaces de generar valor económico y social en Cantabria.