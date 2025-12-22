ICASS y el comité de empresa pactan las carteleras de unos 800 trabajadores de sus centros dependientes

ICASS y el comité de empresa pactan las carteleras de unos 800 trabajadores de los centros dependientes - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) ha acordado con el comité de empresa las carteleras de trabajo de 2026 del personal laboral de los centros dependientes, que regula las condiciones de trabajo de aproximadamente 800 trabajadores fijos y temporales.

El acuerdo respeta los días preferentes; reduce el porcentaje de vacaciones al 33% desde el 15 de diciembre al 15 de enero al ser la época de mayor demanda de efectivos del año; elimina el denominado turno de incidencia; y mantiene que las necesidades del servicio que se produzcan en los centros serán siempre voluntarias por los trabajadores, ha informado el Gobierno.

La negociación ha incluido las carteleras de trabajo de los centros dependientes de las diferentes subdirecciones del ICASS y la propuesta ha contado con el apoyo de la mayoría del comité (UGT, SIEP, CSIF, Sindicato Tú, Sindicato SUC y representantes independientes) y la excepción de CCOO.

Se trata de los Centros de Atención a la Dependencia (CAD) de Santander, Laredo y Sierrallana; la Hospedería del Mar, los Centros Sociales de Mayores de El Astillero, Camargo, Reinosa y Santander (Cañadío y Atalaya), Torrelavega y Suances; el Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), el Centro de Atención a la Infancia y Adolescencia (CAIA) de Laredo, y los Centros de Atención a la Primera Infancia de Santander, Castro Urdiales, Colindres, Laredo y Santoña; y el Centro Territorial de Servicios Sociales de Santander, Laredo y Torrelavega.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha destacado que se trata de un acuerdo "histórico" debido al consenso alcanzado, "fruto del diálogo y la capacidad de negociación de ambas partes".

Además, ha considerado que refuerza la apuesta del Gobierno de Cantabria por el diálogo social, la calidad del empleo público y el desarrollo efectivo de las medidas de conciliación laboral y familiar de los empleados públicos.