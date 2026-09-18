El ICASS concede ayudas por 640.000 euros a entidades sin lucro para programas de servicios sociales

Resolución - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), dependiente de la Consejería de Inclusión Social, ha resuelto la convocatoria de subvenciones por importe de 640.000 euros destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de programas de servicios sociales durante el año 2026.

A esta convocatoria han concurrido un total de 56 entidades, que desarrollan su actividad en el ámbito de los servicios sociales de la comunidad autónoma, y que, entre otros requisitos, deben estar inscritas en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Cantabria.

Para la consejera, Begoña Gómez del Río, esta línea de financiación supone un "refuerzo muy importante" para la actividad de las beneficiarias, ya que podrán subvencionarse los gastos de mantenimiento de estas entidades privadas sin ánimo de lucro cuyo objeto incluya la realización de programas de servicios sociales, "contribuyendo al fortalecimiento de su capacidad de intervención y atención a la ciudadanía", ha añadido Del Río.

Asimismo, estas subvenciones, que se publican este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), se destinan a financiar la ejecución de programas vinculados a la acogida y orientación social de las personas en diferentes momentos vitales o ante diversas problemáticas; a la promoción de la autonomía personal y la prevención de la dependencia, con especial atención a las actuaciones dirigidas al envejecimiento activo y al apoyo a cuidadores; a la prevención de situaciones de exclusión social y al fomento de la incorporación social de distintos colectivos; a la promoción de la infancia, adolescencia y familia y la prevención de situaciones de desprotección infantil, así como al fomento de la participación social de diferentes colectivos.

Dentro de estas líneas de actuación se subvencionan un total de 101 programas que se desarrollan en distintos municipios de Cantabria.

Entre los criterios de valoración para la concesión de las ayudas destacan el número de programas que las entidades desarrollan en Cantabria, el porcentaje de cofinanciación que aportan para los gastos de mantenimiento, la ubicación de su sede en municipios en riesgo de despoblamiento, el alcance territorial de sus actuaciones, la prestación de programas de servicios sociales no cubiertos por el Sistema Público de Servicios Sociales y la trayectoria de la entidad en el impulso de políticas y actuaciones dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres.

Las bases reguladoras de estas ayudas fueron modificadas y publicadas el 23 de abril de 2026, incorporando mejoras consensuadas con las entidades del Tercer Sector de Acción Social de Cantabria.

Esta reforma ha permitido actualizar y mejorar el marco regulador de las subvenciones, adaptándolo a las necesidades detectadas por las propias organizaciones y reforzando la colaboración entre la Administración y el tejido asociativo. Posteriormente, la convocatoria correspondiente al ejercicio 2026 fue publicada el 27 de mayo de 2026.