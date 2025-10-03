Igual afirma que no se ha pronunciado sobre la ampliación de los Campos de Sport porque no conoce el proyecto

Archivo - Vista aérea del estadio del Racing / Campos de Sport del Sardinero - RACING - Archivo

Responde a "quien malintencionadamente dice que la alcaldesa no quiere ampliarlo"

SANTANDER, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado que todavía no se ha pronunciado sobre la ampliación de los Campos de Sport porque no conoce el proyecto y ha respondido así a "quien ahora también dice, malintencionadamente, que la alcaldesa no quiere ampliar los Campos de Sport: es que yo ni he contestado porque ni se me ha preguntado".

Preguntada tras la rueda de prensa de presentación del libro 'Turismo de cine en Santander', sobre el anteproyecto contratado por el Real Racing Club a la consultora de arquitectura IDOM, la regidora ha recordado que ella ni le ha "encargado", ni le ha "pagado". "Ni le conozco, ni le tengo; con lo cual, desconozco lo que hay".

Igual ha vuelto a insistir en que le presentaron "unas infografías", que el club define como un "avance", pero que no fue "jamás un proyecto, un anteproyecto".

En cuanto a los detalles, la alcaldesa ha afirmado que no sabe "cuántas butacas genera la ampliación del campo del Racing, la cuantía del proyecto, ni el plazo de ejecución".

En esta línea, ha reiterado que el Ayuntamiento no tiene "ningún proyecto ni ningún documento" y que "deberá de ser el Racing, si quiere, quien lo haga público". También, que no puede "contar algo que desconozco ni puedo adueñarme de ideas de otros que no ha encargado el Ayuntamiento".

Un anteproyecto "que no he encargado yo, ¿qué legitimación tengo para contarle? ¿quién soy yo para contar lo de IDON si yo no le he pagado a IDOM?", ha cuestionado.

"Estaría engañando a los santanderinos si ahora mismo tenemos 1,7 millones de euros ya destinados a arreglar las cubiertas" y "a la par conociera el proyecto de ampliación", ha subrayado. Esa obra y la de accesibilidad --a la que el Consistorio va a destinar 1,6 millones-- forman parte del convenio suscrito con el club y que expira en agosto de 2026.

Asimismo, ha pedido que "no engañemos a la afición, a los santanderinos; estamos hablando de muchas ideas del Santander del futuro dentro de un Plan General y no se debe de mezclar". Y es que el anteproyecto del Racing e IDOM "es totalmente independiente con lo que hoy tenemos", ha incidido.

"Sí es verdad y nunca lo he negado, y así lo dijo la concejala (en el Pleno de septiembre), que hablamos del futuro no solamente del estadio sino de la ciudad de Santander", ha recalcado.

LA MAYOR PLAZA PÚBLICA DE LA CIUDAD

Por otro lado, en el comunicado del Racing de esta semana en el que se informaba del anteproyecto de ampliación de los Campos de Sport también se hacía referencia a la construcción de "la mayor plaza pública de la ciudad" junto al estadio.

Al respecto, Igual ha observado que "para hacer una plaza pública tengo que quitar algo" porque no "sale de la nada".

Al hilo, ha defendido que "todo lo que se haga debe beneficiar al mayor número de personas y perjudicar al menor número" y que "lo que yo diga debe de ser después de una maduración, de un conocimiento, de un contraste". De hecho ha enfatizado que "si atisbo alguna respuesta, pues sería, de verdad, totalmente equivocada por no tener datos".

En esta línea, ha remarcado que necesita conocer todos los detalles, por ejemplo, "dónde, cómo, de qué manera, qué ocupa, cuántos metros" tendría esa plaza.

Más allá, ha advertido que "todo lo que se haga tiene un precio y un coste que nos lo debemos de poder permitir".