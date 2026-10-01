Igual asegura que la obra de la cubierta del Racing "no está paralizada" y denuncia la "intoxicación" de la oposición

Archivo - Exterior del estadio del Racing.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado que la obra para la rehabilitación de la cubierta de los Campos de Sport de El Sardinero "no está paralizada" y ha denunciado el "interés" de la oposición en querer "intoxicar" todos los asuntos relacionados entre el Ayuntamiento y el Racing.

A preguntas de la prensa, la regidora ha vuelto a explicar que esta obra, que cuenta con una inversión total de 1,7 millones de euros, requiere de un estudio para poder continuar los trabajos y eso es lo que se está haciendo en el Consistorio, "nada que no pueda pasar en otras obras", ha señalado.

Según ha indicado, estos trabajos comenzaron por la esquina de la cubierta "que peor estaba" y, tal y como estaba previamente contemplado, la obra cuenta con un tiempo de validación para extenderla al resto de las esquinas.

Así, una vez se ha iniciado la obra, se ha comprobado que el hormigón tenía "una patología que es necesario analizar", lo que no significa "que se pare la obra", sino que hay que hacer un estudio que entra "dentro del transcurso" de los trabajos y que los técnicos municipales ya están analizando. Por lo que, en cuanto se tenga los resultados de dicho estudio, se podrá ejecutar la obra.

En el caso de que haya que hacer un modificado, la alcaldesa ha aseverado que "hay cobertura económica y legal" para hacerlo.

Igual ha lamentado que, como sucede con todos los asuntos que hay en torno al Racing-Ayuntamiento "parece que hay un interés especial en intoxicarlo".

CONVENIO Y FUTURO ESTADIO

Respecto al convenio con el Racing, Igual ha indicado que se pronunciará al respecto cuando esté el presidente, Manolo Higuera, delante, para "que sean declaraciones leales y fieles a la realidad" y "no se intoxiquen ni que nadie se atreva a interpretar lo que uno o lo que otro ha dicho".

Según ha señalado la regidora, el convenio "no está finiquitado porque no está justificado", un trámite legal todavía "en plazo", que tendrán que validar desde Intervención después de que el Racing aportara en julio la documentación.

La alcaldesa ha destacado que el convenio contempla dos líneas de actuación, una económica para mantenimiento y arreglo, y otra vía abierta para "invertir dinero en poder valorar el futuro del estadio".

Así, ha reiterado que, una vez se conozca la vía legal para hacerlo, para lo cuál habrá que encargar un estudio, así como el coste de la inversión que el Racing requiere, se tomará una "decisión política" respecto al 'Nuevo Sardinero'.

"Si no tenemos justificado y cerrado el primer convenio no podemos abrir el segundo, que es el que nos va a dar esa bifurcación, seguir trabajando en el estadio y abordar el futuro estadio o el futuro del estadio. Una vez se tenga el conocimiento y la viabilidad, es sí o no, pero ahora es imposible decir sí o no", ha sentenciado.

Igual ha hecho estas declaraciones en la presentación de las Copas de España de judo de categoría cadete, infantil y junior.