Igual asegura que Santander tiene garantizado el suministro de agua gracias al bitrasvase

Archivo - La alcaldesa de Santander, Gema Igual. - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual ha asegurado que la ciudad tiene "garantizado el suministro de agua" gracias al bitrasvase Ebro-Pas-Besaya.

En este sentido, ha señalado que está "tranquila" porque el bitrasvase "tiene capacidad más que suficiente" para suministrar agua a Santander, aunque ha apuntado que la ciudad ha de ser solidaria con otros municipios "que lo están pasando peor" con la sequía.

Sin embargo, ha subrayado, a preguntas de los periodistas, tras la presentación del Comic's Street, que el cambio climático está afectando a la capital cántabra porque antes el Ayuntamiento pedía agua a finales de julio y ahora ya lo hace en el mes de junio.

Aún así, el consumo de agua de los vecinos "no se ha disparado" y está en los parámetros "normales" en esta época del año.

Por último, Igual ha explicado que el bitrasvase puede estar preparado para que en un futuro Santander, mediante obras o canalizaciones, pueda tratar y transferir el agua a otros puntos.

"Depende del Gobierno de Cantabria y de la Consejería de Medio Ambiente, pero tenemos que buscar soluciones", ha concluido.