Igual celebra los avances en la integración ferroviaria y espera que el edificio de oficinas se licite próximamente

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, se ha mostrado "satisfecha" con los avances en el proyecto de la integración ferroviaria de la capital cántabra, tras conocer, a través del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la autorización por parte del Consejo de Ministros de la licitación de la situación provisional de las vías (desvío y estación provisional de la red convencional) por un presupuesto de 41,5 millones.

Igual ha asegurado que este paso supone "el arranque de un proyecto transformador y necesario para Santander, especialmente para los vecinos del entorno", y ha añadido que espera que el nuevo edificio de oficinas de uso ferroviario se licite, igualmente, "a la mayor brevedad", para que ambas obras puedan comenzar en 2026 de acuerdo con los compromisos establecidos.

Las obras aprobadas este martes serán financiadas por Adif íntegramente al suponer mejoras funcionales y operativas para la infraestructura ferroviaria.

"Estamos en el primer paso de la integración con la licitación de estos primeros trabajos que van a hacer posible que se liberen los espacios necesarios para ejecutar el resto de las obras contempladas en el convenio suscrito por Adif, Renfe, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander", ha señalado la regidora en nota de prensa.

Las obras de reordenación ferroviaria de Santander supondrán una inversión de 329,62 millones de euros por parte de las tres administraciones implicadas en el proyecto.

Contemplan actuaciones para cubrir las vías y andenes desde la cabecera hasta la pasarela peatonal que conecta las calles Alta y Castilla; la integración de los servicios de viajeros en un único edificio; la reordenación de espacios y la construcción del nuevo edificio de oficinas; la mejora de la seguridad ferroviaria; la liberación de 36.000 metros cuadrados para espacios verdes, y la construcción de un aparcamiento en superficie de 380 plazas.