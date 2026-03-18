Igual, sobre el colapso de la pasarela del Bocal "A lo mejor la causa no es mantenimiento y puede ser fallo estructural"

La acaldesa de Santander, Gema Igual, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras el accidente de El Bocal en foto de archivo - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha apuntado a la posibilidad de que el colapso de la pasarela costera de El Bocal, en la que fallecieron seis jóvenes y otra estudiante resultó herida grave, pudo deberse a un "fallo estructural" de la instalación y no al "mantenimiento" de la misma.

"A lo mejor la causa del colapso no es mantenimiento y puede ser fallo estructural", ha expuesto la regidora este miércoles, en una rueda de prensa convocada para dar cuenta de la información que la jueza que investiga lo ocurrido ha requerido al Ayuntamiento y que ya ha sido entregada, y en la que ha planteado "certezas" y "dudas" de la administración municipal en torno al proyecto y lo sucedido.

En su comparecencia ante los medios, durante más de una hora y en la que ha detallado los 17 documentos remitidos a la magistrada que instruye la causa, Igual ha diferenciado la parte judicial, de la "personal" -en la que ha vuelto a trasladar su apoyo a las familias afectadas- y de la política, en la que se siente "obligada a decir la verdad" y también a poner de manifiesto "incógnitas" sobre lo sucedido.

En este sentido, ha cuestionado que se quiera "hacer ver" que la causa del colapso tuvo que ver con el mantenimiento de la pasarela cuando "la solución constructiva no es la adecuada" o se ha "cambiado" el proyecto inicial. Se ha referido así a los materiales empleados en una obra que "licitó, ejecutó y pagó" Costas y a las diferencias entre lo proyectado y construido.

"No pueden ahora, de manera intencionada, imputarnos el mantenimiento del proyecto", ha defendido la alcaldesa, para reiterar que el Ayuntamiento no recibió la obra, y sentenciar al respecto que "una recepción no puede ser unilateral", sino que "tiene que ser entre ambas partes".

Por lo demás, ha insistido en que en el Consistorio no consta "ninguna queja" sobre la pasarela siniestrada, sí sobre la zona y la senda en general, que va del Faro de Cabo Mayor a la Virgen del Mar. Según ha aseverado, no tenían por tanto avisos relacionados con el "mal estado" o "seguridad" de la estructura que colapsó, salvo la alerta recibida el día antes de la tragedia y por la que se ha abierto expediente a la policía local que no gestionó la incidencia y que además ha sido citada a declarar como investigada el próximo 27 de marzo.