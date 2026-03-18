Igual no se plantea dimitir por El Bocal: "Las responsabilidades políticas es lo que menos debe importar"

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (derecha) ,en la rueda de prensa de este miércoles - EUROPA PRESS

SANTANDER 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Gema Igual (PP) no se ha planteado dimitir como alcaldesa de Santander tras la tragedia de la pasarela costera de El Bocal, en la que fallecieron seis jóvenes al colapsar, sino "conocer lo que ha pasado".

"Las responsabilidades políticas es lo que menos debe de importar a todas (las personas) incluida a mí, o a mí la primera. Las responsabilidades políticas deben dilucidarse después de conocer lo que ha sucedido, que es en lo que estamos", ha manifestado la regidora este miércoles a preguntas de los periodistas a propósito del Pleno extraordinario solicitado por la oposición sobre El Bocal, que se celebrará mañana, jueves, y en la que PSOE, PRC, Vox e IU pedirán a la dirigente del PP que asuma responsabilidades.

Igual, que estará "expectante" para conocer las razones que estos grupos van a esgrimir en la sesión plenaria, ha expresado al respecto de la petición de dimisión que "a ver si se creen que me muero por ser alcaldesa".

"Dejar de ser alcaldesa no tiene nada que ver con no tener un hijo -ha comparado aludiendo así a las familias de las víctimas mortales-, pero sí tengo muchas responsabilidades mientras sea alcaldesa, entre otras a ver lo que ha pasado", ha insistido. "No voy a hablar de política mientras no se sepa lo que ha pasado", ha concluido.