Igual: "El comportamiento de los jóvenes ha sido menos deseable de lo que esperamos" en Carnaval - AA.VV. POMBO-CAÑADÍO-ENSANCHE

SANTANDER 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha lamentado que durante el Carnaval "el comportamiento, sobre todo de los jóvenes, ha sido menos deseable de lo que esperamos", en relación al botellón que ha tenido lugar el pasado sábado en el barrio de Pombo-Cañadío-Ensanche, que no obstante en esta ocasión ha tenido menor incidencia que en otras, pero "no es una excusa ni un consuelo", ha indicado.

Así lo ha afirmado a preguntas de los periodistas durante la presentación de la campaña 'Maridaje Comercial', donde ha señalado que desde el Consistorio "intentamos minimizar" las molestias causadas por el botellón a los vecinos del barrio, a los que "siempre respetemos".

En este sentido, se ha referido a la última campaña de concienciación promovida por el Ayuntamiento contra el botellón previa al Carnaval. "Nosotros pondremos todos los medios y todas las alternativas encima de la mesa", ha asegurado.

Al respecto, la alcaldesa ha apostado por "no desistir" y "seguir trabajando" en esta línea de sensibilización para acabar con este tipo de concentraciones, al tiempo que ha apelado al entorno y a la familia de los jóvenes, "como hago yo con mi hija, que le digo 'a ver lo que haces y a ver cómo lo dejas'".

Asimismo, ha defendido que la respuesta de la limpieza viaria "tiene que ser rápida, como lo ha sido, porque los vecinos no se merecen ni soportar el ruido por la noche ni la suciedad por la mañana".