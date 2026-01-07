Igual critica "el tono" de las protestas de la Policía Local y dice que las multas se han "multiplicado por ocho"

Archivo - La alcaldesa de Santander, Gema Igual, en la sede de la Policía Local. Imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha criticado "el tono" de las reivindicaciones de la Policía Local y ha dicho que las multas impuestas se han "multiplicado por ocho", un "cambio de conducta" que ha provocado "situaciones complicadas" con los vecinos.

Además, a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa de presentación de los principales proyectos municipales para el año 2026, ha querido "dejar bien claro" que ella no tiene "potestad ni autoridad para mandar poner ni quitar multas".

La regidora ha señalado que hay cinco secciones de la plantilla -tres de día y dos de noche- en las que en algún momento "el 60% o 70% de los agentes no se han presentado a trabajar, con bajas médicas".

Y en relación al rechazo del colectivo a realizar horas extra durante las principales jornadas festivas de la Navidad, ha reivindicado que "la profesionalidad, exactamente la misma que la de los políticos, se demuestra todos los días; en las flojas, en las maduras y en las más verdes".

Igual ha indicado que ve "perfectamente lícito que cada colectivo quiera mejorar sus condiciones laborales". Sin embargo, ha afirmado que "lo que más le ha sorprendido" han sido "unas declaraciones" de que "no ha pasado nada en Santander" durante la Navidad "por suerte", algo que "no puedo admitir y que me duele", ha asegurado.

En este aspecto, ha defendido que los santanderinos cuentan con 250 policías locales "para no brindarse a la suerte, para depender de la profesionalidad y de la responsabilidad" de los agentes, además de que el dinero y las mejoras "salen del bolsillo" de los ciudadanos.

La regidora ha asegurado que el equipo de Gobierno trabaja "para que los policías y el resto de funcionarios tengan mejores condiciones de trabajo, pero a veces no todo se puede". También ha dicho le "duele" la situación de la Policía Local, cuya plantilla organizó una pitada durante la copa de Navidad del Ayuntamiento.

Además, ha señalado que cada agente, cuando entra al cuerpo, cobra 40.000 euros y las horas extra aparte, por las que cada uno "puede cobrar entre 300 y casi 1.000 euros".

VIEJAS Y NUEVAS REIVINDICACIONES

Por otro lado, la regidora ha analizado cronológicamente sus reivindicaciones en materia laboral y retributiva, y ha situado el origen del conflicto laboral en agosto, cuando "se agotó el dinero que el Ayuntamiento tenía para horas extras".

Para suplementarlo, el equipo de Gobierno acudió a Pleno y mientras se tramitaba los agentes no cobraron las horas extra correspondientes a septiembre y octubre, que fueron pagadas en noviembre.

En este sentido, ha insistido en que realizaron más horas extra de las habituales porque los agentes de movilidad que pasaban a Policía Local "estaban haciendo el curso, con lo cual no estaban trabajando, y tuvimos que tirar de horas extras".

Además, ha asegurado que la Policía cuenta con "una buena plantilla, pero no está preparada" para cubrir "eventos excepcionales" como Nochebuena o Nochevieja sin las horas extra.

En esta línea, ha criticado el rechazo a las horas extra como una medida de "presión" y se ha preguntado "qué culpa tiene el equipo de Gobierno" si "han sido los propios funcionarios los que han paralizado" el expediente del aumento de nivel; y "cuál es el problema, si se les ha reconocido Nochevieja y Navidad".

Con las horas extra pagadas, los policías se centraron en reivindicar una subida de nivel, que tiene ligado un aumento en la retribución. Igual ha explicado que el equipo de Gobierno estaba de acuerdo, pero "los propios funcionarios fueron los que no dieron el visto bueno" al expediente del cambio de nivel.

Ante ese reparo de los servicios de intervención, "por primera vez en este Ayuntamiento" se ha generado una discrepancia y se ha elevado una consulta a un órgano superior, al Ministerio, ha argumentado la regidora.

La tercera reivindicación era la falta de reconocimiento de los días 24 y 31, para lo que faltaba "simplemente un trámite administrativo que está hecho".

Sobre las nuevas reivindicaciones, incluidas "en el último escrito" -la toxicidad, la disponibilidad del cambio de turno y la prolongación de jornada-, ha mostrado disposición a negociar.

También ha afirmado que "nunca hay negociaciones en Navidad", pero se hizo una excepción con los policías "si durante las fiestas rebajaban el tono". En concreto, la reunión se iba a celebrar el día 29 de diciembre "y declinaron ese ofrecimiento", ha dicho.