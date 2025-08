Igual defiende el aparcamiento de autocaravanas en Mataleñas, cuyas obras comenzarán antes de fin de año

SANTANDER 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha defendido la necesidad de controlar el estacionamiento de las autocaravanas en la zona de Cueto a través del aparcamiento proyectado por el Ayuntamiento en Mataleñas con 30 plazas y cuyas obras, actualmente en licitación, prevé que comiencen antes de fin de año.

Así lo ha señalado la regidora este martes a preguntas de la prensa sobre las críticas que está generando este proyecto, vinculado al Plan de Sostenibilidad Turística, y que cuenta con un presupuesto de 1,33 millones de euros, de los que 800.000 euros se financian con fondos europeos.

Con esta actuación, el Consistorio persigue regular el estacionamiento de las autocaravanas, que en la actualidad están presentes en los aparcamientos de Cabo Mayor y en el del pabellón de Cueto, y "no hay control sobre ellas".

"No queremos hacer competencia a los campings porque van a tener un máximo de tiempo para estacionar y está acotado para que no entren más de 30", ha subrayado Igual, que ha apuntado que el aparcamiento contará con una aplicación para reservar plaza y las autocaravanas que no entren "no podrán estar tampoco en los aledaños".

De esta forma, se aprovecha una intervención prevista para incorporar una zona específica para el aparcamiento de autocaravanas, dotada de los elementos necesarios para su correcto uso, como un desagüe y toma de agua, para "limpiar toda la zona" y "poder controlarlo".

En este punto, ha defendido el turismo de las autocaravanas y "no despreciar a ningún tipo de turista", pero "regularlo y tenerlo ordenado".

El proyecto, además, contempla la adecuación de los accesos peatonales, favoreciendo el tránsito de vecinos de la zona a través de un sendero peatonal, de forma que puedan continuar realizando sus desplazamientos diarios, como demandaron ellos mismos, ha indicado la alcaldesa.

"No se quita aparcamiento al campo de golf, no es verdad, o que se resta el paso que tienen los vecinos que de manera natural pasamos por allí, tampoco es verdad", ha señalado Igual, que no entiende esa "animadversión" o "negarse a que haya un aparcamiento regulado para autocaravanas", que "solo" cuenta con 30 plazas, es de pago y en el que no se puede acampar ni instalar toldos.

Así, ha aseverado que el Ayuntamiento no va a "prescindir" de esta obra, que está sujeta a fondos europeos y tiene que ejecutarse e inaugurarse el próximo año. "Vamos a ejecutar esa obra porque nos jugamos los fondos europeos", ha sentenciado.

La regidora ha apuntado que "una ciudad es cambiante, va desarrollándose, tiene que estar expectante a lo que suceda y ahora vienen más autocaravanas, por lo que desde el Consistorio se les tiene que dar servicio "sin que perjudique" a los establecimientos, campings, vecinos y sin que sean "grandes superficies".

Igual ha hecho estas declaraciones tras la recepción de los nuevos contratados de Corporaciones Locales, en el Ayuntamiento.