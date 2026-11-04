Igual destaca en la Casa de Velázquez la importancia de la colaboración institucional para impulsar el talento artístico

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, visita la Casa de Velázquez.
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, visita la Casa de Velázquez. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 4 noviembre 2026 13:52
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SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha participado este miércoles en Madrid en la presentación de la temporada 2026-2027 de la Casa de Velázquez, un acto en el que ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con el apoyo a la creación contemporánea y la colaboración con instituciones culturales de referencia para favorecer el desarrollo profesional de los artistas locales.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que la alcaldesa ha acudido a la presentación de la nueva promoción de la Academia de Francia en Madrid, integrada por 16 artistas.

Durante su intervención, Igual ha felicitado a los integrantes de la nueva promoción y ha destacado el papel de la Casa de Velázquez "como espacio de encuentro, investigación e intercambio entre creadores de diferentes países y disciplinas".

"Las administraciones locales tenemos una responsabilidad importante en el apoyo a nuestros creadores, porque conocemos de cerca las dificultades que encuentran para consolidar una carrera profesional y la necesidad de ofrecerles oportunidades para ampliar su formación, establecer contactos y dar a conocer su trabajo", ha señalado en un comunicado.

Santander se incorporó en 2024 a este programa de residencias artísticas con el objetivo de facilitar a los creadores vinculados a la ciudad el acceso a una institución de prestigio internacional, con recursos económicos, instalaciones adecuadas y acompañamiento profesional.

La colaboración alcanza este año su tercera edición, después de las residencias de Alfonso Borragán y Sandra García, y tiene como protagonista a la artista santanderina Amaia Bregel, que desarrollará su proyecto 'Ludarquías' entre octubre de 2026 y julio de 2027.

La aportación municipal a esta iniciativa asciende a 25.000 euros, de los que 20.000 se destinan directamente a la manutención de la artista y a la producción de su obra, mientras que los 5.000 restantes contribuyen a la gestión y el acompañamiento que ofrece la institución.

A estas ayudas se suman el alojamiento, un taller de trabajo y la participación en las actividades de la Casa de Velázquez.

Igual ha destacado la trayectoria de Bregel y su capacidad de investigación artística, y se ha mostrado convencida de que esta experiencia "supondrá una oportunidad para avanzar en su carrera y establecer nuevos vínculos profesionales".

Por su parte, la artista ha expresado su entusiasmo por esta nueva etapa: "Estoy contentísima de poder disfrutar de esta experiencia. La Casa de Velázquez es un lugar impresionante, con unas instalaciones extraordinarias y un ambiente de tranquilidad que ofrece unas condiciones inmejorables para la creación artística. Poder desarrollar mi trabajo en un entorno así es un privilegio. Estoy convencida de que va a ser una experiencia muy enriquecedora, tanto a nivel artístico como personal", ha dicho.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Y APOYO A LA CREACIÓN.

Por otro lado, la alcaldesa ha puesto en valor la colaboración entre administraciones como herramienta para ampliar las oportunidades de los artistas y ha subrayado que Santander comparte esta iniciativa con los ayuntamientos de Málaga y Valencia y con la Diputación Provincial de Zaragoza.

"El apoyo a los artistas tiene un impacto que va mucho más allá de la duración de una beca. Contribuye a consolidar trayectorias, genera conocimiento y ayuda a construir un tejido cultural más dinámico y conectado", ha concluido.

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