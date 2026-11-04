Igual destaca en la Casa de Velázquez la importancia de la colaboración institucional para impulsar el talento artístico

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, visita la Casa de Velázquez. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha participado este miércoles en Madrid en la presentación de la temporada 2026-2027 de la Casa de Velázquez, un acto en el que ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con el apoyo a la creación contemporánea y la colaboración con instituciones culturales de referencia para favorecer el desarrollo profesional de los artistas locales.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que la alcaldesa ha acudido a la presentación de la nueva promoción de la Academia de Francia en Madrid, integrada por 16 artistas.

Durante su intervención, Igual ha felicitado a los integrantes de la nueva promoción y ha destacado el papel de la Casa de Velázquez "como espacio de encuentro, investigación e intercambio entre creadores de diferentes países y disciplinas".

"Las administraciones locales tenemos una responsabilidad importante en el apoyo a nuestros creadores, porque conocemos de cerca las dificultades que encuentran para consolidar una carrera profesional y la necesidad de ofrecerles oportunidades para ampliar su formación, establecer contactos y dar a conocer su trabajo", ha señalado en un comunicado.

Santander se incorporó en 2024 a este programa de residencias artísticas con el objetivo de facilitar a los creadores vinculados a la ciudad el acceso a una institución de prestigio internacional, con recursos económicos, instalaciones adecuadas y acompañamiento profesional.

La colaboración alcanza este año su tercera edición, después de las residencias de Alfonso Borragán y Sandra García, y tiene como protagonista a la artista santanderina Amaia Bregel, que desarrollará su proyecto 'Ludarquías' entre octubre de 2026 y julio de 2027.

La aportación municipal a esta iniciativa asciende a 25.000 euros, de los que 20.000 se destinan directamente a la manutención de la artista y a la producción de su obra, mientras que los 5.000 restantes contribuyen a la gestión y el acompañamiento que ofrece la institución.

A estas ayudas se suman el alojamiento, un taller de trabajo y la participación en las actividades de la Casa de Velázquez.

Igual ha destacado la trayectoria de Bregel y su capacidad de investigación artística, y se ha mostrado convencida de que esta experiencia "supondrá una oportunidad para avanzar en su carrera y establecer nuevos vínculos profesionales".

Por su parte, la artista ha expresado su entusiasmo por esta nueva etapa: "Estoy contentísima de poder disfrutar de esta experiencia. La Casa de Velázquez es un lugar impresionante, con unas instalaciones extraordinarias y un ambiente de tranquilidad que ofrece unas condiciones inmejorables para la creación artística. Poder desarrollar mi trabajo en un entorno así es un privilegio. Estoy convencida de que va a ser una experiencia muy enriquecedora, tanto a nivel artístico como personal", ha dicho.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Y APOYO A LA CREACIÓN.

Por otro lado, la alcaldesa ha puesto en valor la colaboración entre administraciones como herramienta para ampliar las oportunidades de los artistas y ha subrayado que Santander comparte esta iniciativa con los ayuntamientos de Málaga y Valencia y con la Diputación Provincial de Zaragoza.

"El apoyo a los artistas tiene un impacto que va mucho más allá de la duración de una beca. Contribuye a consolidar trayectorias, genera conocimiento y ayuda a construir un tejido cultural más dinámico y conectado", ha concluido.