Igual dice que la OLA ha "prescindido de algún trabajador" pero "de acuerdo con el comité"

Publicado 14/03/2019 14:13:45 CET

SANTANDER, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Iugal, ha informado hoy que la empresa concesionaria del servicio municipal de aparcamiento limitado (OLA) ha "prescindido de algún trabajador" pero "de acuerdo con el comité" de empresa.

La regidora ha respondido así a preguntas de la prensa sobre la denuncia de Izquierda Unida en Santander respecto de un "ERE encubierto" en la plantilla de la empresa Dornier que afectaría al 20% de la plantilla.

Igual ha indicado que hoy ha pedido la relación de puestos de trabajo de este servicio concesionado así como de los despidos que, según ha dicho, están "en total armonía con el comité de empresa", aunque ha reconocido que aún no tiene "todos los datos" para poder explicar la "situación actual" de este convenio.

"Pero que nadie dude que nosotros sí vigilamos los intereses de los trabajadores, que cuando tenemos un convenio suscrito con una empresa que se hace cargo de un servicio, o lo cumple, o tendrá los trámites administrativos, las sanciones o expedientes que requiera", ha enfatizado.

En este sentido, ha opinado que los partidos (en este caso IU) "primero deberían preguntar en casa, a los funcionarios, antes de lanzar noticias que no son del todo ciertas".

Al respecto, ha afirmado que Dornier sí se ha "prescindido de algún trabajador", pero "con el acuerdo del comité de empresa", y que el Ayuntamiento ha pedido información al respecto porque "nosotros sí nos caracterizamos por velar por los intereses de los trabajadores y porque se cumplan las condiciones de los contratos que tenemos".

La alcaldesa también ha rechazado la comparación de la situación de estos trabajadores con la del Servicio de Parques y Jardines, pues mientras el concurso para la empresa de la segunda no ha finalizado y por lo tanto, no hay adjudicataria, la OLA si tiene un contrato en vigor "que debe cumplir".

Además, ha subrayado que "jamás una baja económica se cambia por un número de trabajadores que ya esté reglado y que esté en un contrato. Si una empresa no puede despedir trabajadores, no puede, y eso no tiene que ver con el precio del contrato", ha remarcado, así como que las empresas que vulneren su contrato fruto de una licitación pública "tendrán su sanción o expediente administrativo correspondiente".