Igual dice a la Policía Local que "todos queremos ganar más" pero el camino "tiene que ser legal"

Archivo - Coche de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha replicado este viernes a la Policía Local que "todos queremos ganar más dinero" pero el camino "tiene que ser el bueno, el legal, el que un expediente dicte".

Además, ha pedido "responsabilidad" a un Cuerpo que está "al servicio de los santanderinos", apuntando que, "en ocasiones, el no quiero hacer horas extras si no me pagan más, pues es una frase que no todo el mundo entiende".

La regidora ha respondido así al ser cuestionada por la prensa por la decisión de la asamblea de la Policía Local, celebrada este jueves, de reforzar sus movilizaciones, incluyendo una concentración el próximo lunes 20 frente al Parlamento de Cantabria, como medida de presión ante la "falta de negociación efectiva" por parte del Ayuntamiento en relación con la subida escalonada del nivel del Complemento de Destino que se pactó en 2024 pero que la Intervención General rechaza.

En este sentido, Igual ha indicado que la Policía Local "quiere unas mejores ventajas, quiere ganar más dinero, quiere una remuneración económica más alta", cuestión que presentaron en mesas sectoriales, pero Intervención consideró que "no estaba bien justificado, entre otras cosas, porque no puede ser para todos o porque la masa salarial de todos los funcionarios del Ayuntamiento puede llegar a ser excesiva si llevamos 13 años sin subir impuestos".

"Hay veces que, porque todo el mundo quiere ganar mas dinero, pues no se puede por la fórmula que se acuerda o por el expediente que se presenta", ha dicho, en referencia a la respuesta de Intervención de la necesidad de realizar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

La alcaldesa ha explicado que la semana pasada se celebró una reunión con los trabajadores del Ayuntamiento "para hacer una RPT donde poder enmarcar a la Policía Local y a partir de ese documento poder manejar diferentes conceptos y diferentes cantidades".

"Claro, eso es un camino más largo, porque si nos han dicho que la manera de hacerlo, después de muchos complementos, no es la mejor, el camino más largo es fijarlo todo en una RPT y a partir de ese momento empezar a analizar esas mejoras", ha indicado Igual, que ha conocido la decisión de reforzar las movilizaciones por los medios de comunicación.

"No les parece el camino, no están de acuerdo con ello, entonces han tomado las medidas que hayan estimado oportunas y que respeto", ha señalado, afirmando que, no obstante, desde el Ayuntamiento "seguiremos hablando y negociando con ellos".

"A veces para cosas hay un camino largo y un camino corto pero el camino tiene que ser el bueno, el legal y el que un expediente dicte. Y seguimos contando con el Cuerpo de la Policía Local y seguimos contando con todos los funcionarios del Ayuntamiento", ha asegurado.

LA ALCALDESA PIDE RESPONSABILIDAD

Además, la alcaldesa ha pedido "responsabilidad" al Cuerpo. "La responsabilidad de que un policía local está al servicio de los santanderinos, al servicio de la vida que se desarrolla en la ciudad, y en ocasiones, el no quiero hacer horas extras si no me pagan más, pues es una frase que ni todo el mundo entiende y se necesita explicar también de otra manera", ha declarado.

Y ha insistido en que "todos queremos ganar más dinero. Otra cosa es si se puede, si es ahora, si es de esta manera y si es con la medida de no hago horas extras".

Finalmente, se ha referido a otras mejoras en el Cuerpo, como el proceso de promoción interna "que estamos abordando" o el incremento de efectivos, con la reciente incorporación de ocho nuevos agentes.

"La Policía Local es un cuerpo importante y respetado en la ciudad de Santander, pero a veces esas pretensiones de mejorar, que en este caso las mejoras económicas, deben de tener el camino adecuado", ha reiterado.