Igual dice que la "responsabilidad" de garantizar la seguridad en la Semana Grande es del jefe de la Policía Local

Imagen de archivo de la toma de posesión de Víctor Sánchez como jefe de la Policía Local - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado este viernes que la "responsabilidad" de garantizar la seguridad en la Semana Grande --que se celebra desde hoy hasta el 26 de julio-- es del jefe de la Policía Local, Víctor Sánchez, "que es quien organiza el servicio".

Además, ha indicado que la mayor o menor presencia de agentes en las calles "está sujeta a que quieran hacer horas extras, que no quieren, y a los medios, bajas, permisos y vacaciones", ha afirmado Igual, quien ha deseado que "ojalá tuviésemos más efectivos" durante las fiestas.

Igual se ha pronunciado así, a preguntas de los periodistas, durante la inauguración de la Feria de Día de la Semana Grande 2026, y ha apuntado que no le corresponde a ella "aseverar que estamos totalmente seguros" porque "nadie está libre de que mañana pase algo".

Por otro lado, desconoce el escrito registrado en el Ayuntamiento por el sindicato CSIF, que pide equipos de protección individuales (EPI) para los policías locales, como cascos antidisturbios y chalecos antibalas y reflectantes; y denuncia la asignación de servicios unipersonales durante la Semana Grande.

Igual ha asegurado que el Consistorio analizará este requerimiento, como "se atienden todos y cada uno de los escritos que presenta cualquiera de los sindicatos de la Policía Local", y que luego "algunos pueden ser y otros no, como en cualquier negociación", ha puntualizado.

En este sentido, ha afirmado que el Ayuntamiento está en el proceso de "velar por la seguridad y mejorar las condiciones de todos y cada uno de los policías locales, aunque a algunos les venga mejor decir que no".