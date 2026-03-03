Igual echa "de menos" que el ministro Puente le informara de obra de desvío de vías y lamenta enterarse "por los medios"

Archivo - El ministro de Transportes, Óscar Puente, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual. Archivo - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha echado "de menos" que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (PSOE), le comunicara los pasos dados, como "en anteriores ocasiones", respecto a la nueva obra de desvío de las vías dentro del proyecto de integración ferroviaria de la ciudad y ha lamentado que tuvo conocimiento de la adjudicación a la UTE Combas-Cuevas "por los medios de comunicación".

Así lo ha afirmado este martes, a preguntas de los periodistas, durante el descubrimiento de la placa de 'Ilustres Santander' dedicada a los hermanos Barreda y Ferrer de la Vega, donde ha valorado como "una buena noticia para todos" el anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Transportes, sobre la adjudicación del desvío de las vías convencionales de Santander por 37,8 millones de euros que se prevé que esté finalizado para 2028.

Este nuevo "paso" se suma a la licitación del primer expediente emitido por el Ministerio para acometer el edificio de oficinas de Adif, que se situará en la Peña del Cuervo y que costará 27,2 millones de euros, por lo que, de las cuatro actuaciones planteadas, dos están "en marcha y son una realidad que será tangible el día que se inicien las obras", ha dicho la alcaldesa.

En esta línea, ha indicado que la valoración es "positiva" y "ahora necesitamos que lo que en los expedientes ya es una realidad lo sea para todos los santanderinos el día que comiencen con las obras".

Además, ha opinado que la reordenación ferroviaria es "necesaria" para Santander "porque libera espacios que son muy necesarios para la zona de Castilla-Hermida" y ha celebrado que los compromisos a los que las distintas administraciones dieron "celeridad" al comienzo de la legislatura "se van cumpliendo".

Por último, ha insistido en que estos 65 millones de euros comprometidos por el Gobierno de España para estas dos primeras actuaciones, que son "una realidad con plazos y pasos", forman parte de una actuación global de más de 330 millones de euros, divididos en esos cuatro proyectos.

EL ESTADO DE LA REORDENACIÓN FERROVIARIA

En concreto, la actuación anunciada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible permitirá, junto con las obras del nuevo edificio para usos ferroviarios --ya licitadas--, liberar los espacios necesarios para ejecutar el resto de los trabajos contemplados en el convenio suscrito por Adif, Renfe, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander.

El inicio de estas obras responde a los compromisos establecidos en la última comisión de seguimiento del convenio, al igual que el de las obras del nuevo edificio para usos ferroviarios, licitadas el pasado diciembre.

Por otro lado, se está ejecutando la redacción del proyecto de modernización y ampliación del edificio de viajeros de la estación, que financiará íntegramente Adif, así como la reordenación de espacios dentro del complejo ferroviario, cofinanciado por Adif, el Ayuntamiento y el Ejecutivo regional.

Con estas dos actuaciones, que previsiblemente se licitarán este año, se alcanzaría la imagen final de toda la actuación, que ocupa un lugar destacado en el Plan de Cercanías de Cantabria.

En la playa actual de vías de la estación de Santander coexisten el ancho ibérico y el ancho métrico con dos corredores claramente diferenciados, con sus correspondientes instalaciones y edificaciones que los separan físicamente.

El proyecto incluye el traslado de las vías de viajeros y mercancías de ancho métrico; la remodelación de la playa de vías de ancho ibérico; la integración de todos los servicios de viajeros en una única estación provisional; la reposición del aparcamiento actual; la urbanización de todo el ámbito, con una superficie liberada de más de 25.000 m2 junto a la calle Castilla; y la creación de una nueva superficie de unos 54.000 m2 que cubrirá vías y andenes tanto de ancho ibérico como métrico.

El contrato adjudicado a Comsa-Cuevas, junto con el del nuevo edificio para usos ferroviarios en licitación, contempla todas las operaciones necesarias para liberar los espacios que permitirán ejecutar todas las obras anteriormente indicadas, habilitando para ello un corredor provisional que permita mantener el servicio ferroviario en tanto se desarrollan las actuaciones de integración.