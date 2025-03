Igual tras el escrito de la Fiscalía que urge a eliminar calles franquistas: "Voy a cumplir la ley"

Archivo - La alcaldesa de Santander, Gema Igual - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

Explica que si hasta ahora no se ha cambiado la denominación de todas ellas ha sido para "no incomodar" a los vecinos con trámites

SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha afirmado que, si hasta ahora, no se han eliminado del callejero los nombres de todas las calles franquistas ha sido para "no incomodar" a los vecinos con trámites, si bien, tras el escrito del fiscal de Memoria Histórica de Cantabria, Carlos Yáñez, dándole un mes de plazo para hacerlo, "va a cumplir la ley".

En declaraciones a los medios de comunicación, Igual ha mostrado su "sorpresa" por el escrito del fiscal ya que, según ha dicho, "es la primera vez que ocurre algo así en España" y ha señalado que el Ayuntamiento lo está "valorando" una vez que este martes ha podido acceder al documento, que se ha colgado "a las 8.00" en la plataforma Vereda, un día después de que se hiciera público en los medios de comunicación y que el propio Yáñez realizara declaraciones al respecto en algunos de ellos.

Lo que el Ayuntamiento va a analizar es, entre otras cuestiones, "para qué es para lo que se da un plazo" de un mes o "qué son las acciones de la Fiscalía" para poder explicárselo a los santanderinos.

"Hay gente que me está diciendo que qué es lo que me va a pasar, que qué es lo que tengo que hacer en este mes. Pues eso es lo que veremos en el día de hoy y así lo diré", ha indicado Igual después de que en dicho escrito se le advirtiera de que, si no cumple con el cambio de denominación de casi una veintena de calles, "se ejercitarán las acciones judiciales que se consideren procedentes" e "igualmente, se dará traslado" a la Dirección General competente "para que inicie, si procede, el procedimiento sancionador por una infracción grave de la Ley de Memoria Democrática".

NI REBELDÍA, NI INTENCIÓN DE NO CUMPLIR LA LEY

En contra de lo expresado en el escrito del fiscal, en el que éste sostiene que el Ayuntamiento "se ha situado de forma consciente y deliberada en una posición inadmisible de rebeldía frente al cumplimiento de la ley", ésta lo ha negado.

"Ni he estado en rebeldía ni lo he hecho de manera intencionada", ha replicado la alcaldesa, que ha defendido que, en materia de memoria histórica, en el Ayuntamiento de Santander "se han hecho cosas", entre ellas cambiar el nombre de doce calles. Además, ha enumerado que se retiró la estatua de Franco así como varios monumentos (el de Matías Montero, el levantado en honor a las legiones italianas, el de los Caídos en la IV División de Navarra o el cañón del almirante Cervera).

"O sea, que sí se ha hecho algo, pero en Santander se ha optado por hacerlo de manera natural, cuando coincidiese que estábamos haciendo una obra, cuando tocase y no de manera traumática", ha defendido la alcaldesa, a la que le parece "una faena" y que es "incomodar" que "decenas de miles de vecinos" de esa casi veintena de calles afectadas tengan que cambiar, a raíz de estas modificaciones de denominación, el DNI, el empadronamiento, datos de los recibos o incluso escrituras de propiedad y que las empresas tengan que hacer lo propio con tarjetas de visita, papelería o placas.

"LA MEMORIA HISTÓRICA NO ES UN ASUNTO DE CONSENSO"

Por otra parte, ha opinado que "la memoria histórica no es un asunto de consenso entre toda la población". "Me parece que mi labor en el Ayuntamiento debe de estar centrada en avanzar, en hacer que Santander sea cada vez una ciudad mejor, que también los santanderinos convivan sin rencores y sin revolver el pasado que muchos ni vivieron ni conocen, y repito que cumpliendo la ley", ha mantenido.

A su juicio, "conocer la historia es no ocultar ni borrar a nadie, sino conocer y saber con la verdad para luego tener una opinión". Sin embargo, ha reiterado que "efectivamente cumpliré la ley porque para eso estoy aquí".

Además, ha señalado que, por ejemplo en la ciudad de Madrid, para cumplir con la ley de memoria, se cambió el nombre de varias calles y luego, "por sentencia" tuvieron que volver atrás. "Hoy Madrid por ejemplo tiene (las calles) Millán-Astray, Hermanos García Noblejas y Caídos en la División Azul. Hay mucha confusión en torno a esa ley", ha opinado.

Pese a ello, Igual se ha comprometido a la "máxima colaboración posible con el sistema judicial, como debe de ser". "Mi deber es cumplir la ley y yo voy a cumplir la ley, pero también mi deber es no incomodar a los santanderinos", ha insistido.