Igual "escuchará" a los vecinos que piden cambiar de nombre la Cuesta de las Ánimas

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado que "escuchará" a los vecinos que piden cambiar de nombre la Cuesta de las Ánimas (antigua Alcázar de Toledo) cuando finalice la retirada de placas con los nombres de las últimas calles franquistas, que concluirá este mes con el Paseo de Altamira (antiguo General Dávila).

Así lo ha asegurado, a preguntas de los periodistas, en el marco del inicio de las obras de reforma integral de dicha vía, cuyos vecinos piden que pase a denominarse 'calle del Parlamento'.

Igual ha asegurado que el equipo de Gobierno escucha a los ciudadanos "todos los días" y que la calle y el barrio "tiene que ser a gusto de los vecinos; nosotros debemos escuchar y aplicar el interés general".

En este sentido, la regidora ha reconocido que el primer cambio de nombre de esta calle (antigua Alcázar de Toledo) "no es del agrado de los vecinos" -hay pancartas en varios ventanales- y que se primer cambio fue "parte de un lote" a raíz de la notificación del Ministerio Fiscal, en base a la Ley de Memoria Histórica.

Al hilo, la regidora ha recordado que en esa primera modificación "a título personal, me jugaba la inhabilitación".

REFORMA INTEGRAL

Por otro lado, el Ayuntamiento de Santander ha iniciado este jueves las obras de la reforma integral de la calle Cuesta de las Ánimas (antigua Alcázar de Toledo), con una inversión de 504.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses.

La alcaldesa ha acudido al inicio de las actuaciones, que modificarán el pavimento, renovarán las aceras y el asfaltado de los viales, intervendrán las redes de servicio (saneamiento, abastecimiento y alumbrado) e instalarán nuevo mobiliario urbano y jardinería, en una obra que está acometiendo la empresa Senor.

El proyecto mantiene la sección transversal consistente en dos aceras laterales y calzada central y se modificarán las alineaciones de bordillos para obtener un carril de circulación de 3.60 metros de anchura y una banda de aparcamiento en el margen izquierdo de 2.10 metros, ampliando aceras a una anchura mínima de 1.80 metros.

Además, reubicarán los pasos de peatones y soterrarán tendidos aéreos. En concreto, se desplazarán el paso de peatones entre las intersecciones con las calles Tres de Noviembre e Isaac Peral hacia el sur, situándolo antes de la intersección con Tres de Noviembre, de forma que permita la permeabilidad directa entre esta calle; y el paso de peatones situado al comienzo de la calle Fernández de Isla.

También, se ejecutará un nuevo paso de peatones a continuación de la intersección con Isaac Peral para facilitar los nuevos flujos peatonales que han generado las nuevas viviendas protegidas promovidas por el Ayuntamiento en la zona.

La actuación prevé la urbanización de la plaza que se genera en la bifurcación entre las calles Cuesta de las Ánimas y Fernández de Isla, generando una jardinera central y una pequeña zona ajardinada, eliminando el escalón existente frente a un portal.

Igualmente, se reforzará el mobiliario con la colocación de papeleras; se mantendrá el alumbrado público existente en fachadas ya equipado con tecnología LED y acorde a la normativa municipal de eficiencia energética y se aumentará la iluminación en la confluencia de Cuesta de las Ánimas y Fernández de Isla.

Otro componente esencial del proyecto es el soterramiento de los tendidos aéreos, una actuación que requiere de coordinación con las compañías suministradoras y representa una mejora en términos de seguridad y de integración visual.

La alcaldesa ha reiterado que la actuación responde a un compromiso adquirido con los residentes y parte del diálogo mantenido con los vecinos, de las visitas realizadas a la zona y de las peticiones trasladadas por las asociaciones del entorno.

Además, ha indicado que forma parte de la estrategia municipal para mejorar de manera progresiva los espacios urbanos, reforzar la accesibilidad y garantizar que las infraestructuras se adapten a las necesidades actuales.

En esta línea, ha indicado que los trabajos se han programado para que avancen con la mayor agilidad posible y generen las menores molestias dentro de lo inevitable en una actuación de este tipo.

La alcaldesa ha resaltado que la mejora de esta calle se suma a otras que se están realizando en distintos puntos de Santander, y forma parte de una estrategia que busca reforzar todos los barrios de la ciudad con inversiones que "tienen un efecto directo en la calidad de vida de las personas, ya que transforman" espacios cotidianos que se utilizan a diario.

Durante la visita, Igual ha estado acompañada por el concejal de Fomento, Agustín Navarro, así como integrantes de las asociaciones de vecinos de la zona.