Igual felicita a Ametic por la 40 edición del 'Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones' en Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha felicitado este lunes al presidente de la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Ametic), Francisco Hortigüela, y al director general, Celestino García, con motivo de la 40 edición del 'Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones'.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha informado de que este foro se celebrará del 31 de agosto al 2 de septiembre dentro de los cursos de verano de la UIMP.

Igual ha recibido en Enclave Pronillo a los representantes de esta entidad, que cuenta con un evento que es "referencia nacional" y marca el inicio del curso para el sector tecnológico.

En este sentido, ha apuntado que reúne a los principales representantes del ámbito digital, institucional, y empresarial tanto a nivel nacional como internacional, para reflexionar sobre el papel de la tecnología en el desarrollo económico y social del país.

De la misma forma, ha destacado que estas jornadas "convierten cada verano a Santander en la capital del debate sobre la transformación tecnológica", ya que, según ha apuntado, la presencia de empresas, expertos y representantes institucionales del sector tecnológico sitúa a la ciudad en el mapa de la innovación y contribuye a estrechar la colaboración entre lo público y lo privado en beneficio de toda la sociedad.

"Valoramos enormemente que se celebren aquí foros de este nivel, que nos permiten compartir experiencias, aprender de otros territorios y proyectar a Santander como un lugar abierto a la innovación, la inversión y el futuro", ha concluido Igual.

Por su parte, Hortigüela ha destacado que llegar a las 40 ediciones en Santander demuestra "la solidez de un foro que ya es el referente indiscutible para el inicio del curso tecnológico".

"En un momento tan crucial como este 2026, donde la IA y la soberanía digital marcan la agenda global, contar con la complicidad y el entusiasmo del Ayuntamiento de Santander nos permite afrontar esta cita con la ambición de seguir diseñando el futuro económico y social desde un ecosistema abierto a la innovación", ha concluido.