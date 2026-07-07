Igual sobre el modificado que duplica el coste de las obras de Piquío: "está justificado, mejora la obra y hay dinero"

Archivo - Jardines de Piquío de Santander, entre las playas del Sardinero - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha defendido que "bienvenidos sean" los modificados de las obras "cuando estén justificados, mejoren la obra y haya dinero", en relación a la actualización que ha duplicado --de 1,36 a 2,61 millones de euros-- el presupuesto original de la renovación de los Jardines de Piquío, que serán inaugurados la próxima semana (del 13 al 17 de julio), tras un año de retraso.

Respecto al proyecto original, se ha modificado el paquete de suelos; se ha recuperado la fuente Lavapiés, situada en la plataforma inferior en comunicación con el parque de Mesones; se ha rehabilitado todo el canto rodado que bordea la propia fuente y los pavimentos y revestimientos; y se ha trasladado el quiosco de helados situado en la entrada.

En este sentido, la alcaldesa ha afirmado que la obra "va a quedar mejor", que el Ayuntamiento es "solvente" y que el modificado "está contemplado en la ley y cumple todos los requisitos".

"¿Quién no quiere, con estas premisas, ver Jardines de Piquío de la mejor manera posible? Pues yo soy la primera que quiero", ha añadido.

Asimismo, Igual ha asegurado que este espacio estará "nuevo y precioso, pero con la misma imagen que siempre, que forma parte de la retina de todos los santanderinos".

Sobre los retrasos, ha indicado que en verano de 2025 "paramos porque nos lo pidieron los hoteleros, después tuvimos que cambiar el tratamiento del suelo por la altura a la que estaban las raíces de toda la vegetación, después el picudo rojo afectó a dos palmeras (...) y también hemos rehabilitado el muro colindante de la acera, que tampoco estaba previsto".

Entre las novedades que presentarán los Jardines, se encuentran la iluminación; el suelo, cuyo color azul ahora no es pintura sino que "forma parte del material"; o los cantos rodados, que han sido pulidos "uno a uno", en una labor que para la alcaldesa es "maravillosa", y por la que cree que "hay que premiar a la empresa constructora, al equipo técnico y a la directora de obra".