Igual no ve "complicado" llegar a un acuerdo sobre el presupuesto de 2022

SANTANDER, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), no ve "complicado" llegar a un acuerdo con los grupos de la oposición para aprobar el presupuesto municipal de 2022 pese a que todos ellos han presentado una enmienda a la totalidad.

"No veo problema", ha dicho la regidora, que citará a todos los grupos la próxima semana en una segunda ronda de contactos, al considerar que "puede haber acercamiento" una vez ha conocido las enmiendas. "Hay parte que puede negociarse", ha asegurado.

Igual se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre la negociación de los presupuestos, respecto de la que ha informado que hoy ha propuesto, en la Junta de Portavoces previa al Pleno de mañana, citar a todos los grupos para una segunda ronda de contactos la próxima semana para tratar las enmiendas totales y parciales que han presentado.

"Así como la primera ronda les propuse una reunión y ha habido algunos que me avisaron que, como la enmienda era la totalidad, no (iban a acudir), en esta ocasión les citaré a todos" y "seguiremos con las negociaciones y con el acercamiento".

Un acuerdo que la regidora no ve complicado pese a que todos los partidos han expresado su oposición a las cuentas, incluido Vox, cuya abstención permitió sacar adelante el actual presupuesto.

"No veo complicado llegar a un acuerdo para dirigir Santander. No lo veo complicado porque además me parecería lo razonable, lo prudente y en el ejercicio del puesto que ocupamos todos, cada uno de los veintisiete concejales", ha dicho.

En este sentido, ha afirmado que su labor como alcaldesa es "seguir con acercamientos, seguir tendiendo la mano". Y además, "viendo los argumentos de las enmiendas a la totalidad que hemos recibido, creo que puede haber acercamiento", ha subrayado.

"Hay muchas de las propuestas o veladas propuestas; hay parte de los preámbulos o de lo que se cita que está previsto; y hay parte que se puede negociarse", ha declarado al respecto.

Por eso ha insistido en que "no veo problema" para aprobar la cuentas, "sobre todo porque el presupuesto del Ayuntamiento, bajando impuestos y con los gastos fijos que tiene, pues tiene un dinero para poder mover de partida en partida, que estamos abiertos a poder negociarlo", ha reiterado.

"Y además, porque en el momento en el que estamos, en el que todavía queda mucho para las elecciones, les voy a pedir (a los partidos de la oposición) que no haya tinte político, sino que haya tinte más ejecutivo y gestor; que se mire por la ciudad de Santander, que estamos saliendo de una pandemia", ha avanzado.

Al respecto, Igual ha defendido que las cuentas recogen el "apoyo" del Ayuntamiento para la recuperación tras la pandemia. "Muchas cosas que están incluidas en el presupuesto y que creo que es bueno para Santander". "Por eso una nueva oportunidad de acercamiento creo que es buena y es lo que les hemos propuesto hoy en la Junta de Portavoces", ha resumido.

Respecto a la posibilidad de llegar a acuerdos, además de Vox, con otros partidos, Igual ha señalado que "con las enmiendas que han presentado y con los posicionamientos, creo que hablar, se puede hablar con todos. Y creo que si todos ponemos de nuestra parte, pueden salir los presupuestos para Santander", ha insistido.

"Es muy atrevido a hablar antes de mantener una reunión de lo que va a surgir de la reunión, pero creo que como alcaldesa debo de hacerlo. Creo que como concejales debemos de acercarnos y creo que como personas que estamos al frente de Santander, debemos de pensar en Santander", ha subrayado.