Igual pide responsabilidad para erradicar los comportamientos incívicos de Santander

Archivo - La alcaldesa de Santander, Gema Igual - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha pedido responsabilidad a los vecinos y visitantes de la ciudad para "erradicar" los comportamientos incívicos que han salido en redes sociales durante los últimos días.

A preguntas de los periodistas, sobre el último vídeo que ha salido en diferentes redes de un joven golpeando una rampa mecánica y tirando cubos de basura en la calle Canalejas, ha subrayado que el autor "no es turista", sino que es de Santander.

"Los comportamientos incívicos es algo que debemos de condenar, multar y erradicar entre todos y más desde el Ayuntamiento", ha dicho.

Sin embargo, ha destacado que es "imposible" tener a un policía detrás de cada santanderino o visitante, aunque el vídeo, que ha sido denunciado en redes, está en manos de la Policía Local.

Así, la regidora ha insistido en que ese acto es "incívico, absurdo y sobrado", tanto de quien lo comete como del que lo "aplaude, ríe y lo sube a redes sociales, porque parece que es algo para presumir de ello".

"No he encontrado a nadie, a ningún santanderino que le pueda parecer no ni bien ni mal, sino indiferente. Todo el mundo lo condena y yo la primera", ha concluido Igual.