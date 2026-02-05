Igual recibe el Premio Taurino de 'El Debate' por consolidar la Feria de Santiago "como referente del norte de España" - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha recibido en Madrid el Premio Taurino del periódico 'El Debate' como reconocimiento a su trabajo para consolidar la Feria de Santiago "como referente del norte de España".

Según ha informado este jueves el Ayuntamiento, Igual ha recogido la distinción, que le ha entregado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la primera edición de unos premios instituidos con la intención de reconocer tanto a los profesionales del ámbito taurino como a las personas e instituciones que han realizado una labor meritoria en defensa de los toros.

El jurado, presidido por el crítico taurino Andrés Amorós, ha reconocido la labor de Igual y de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, a la hora de promover la vigencia de la tauromaquia.

Igual ha agradecido el galardón y ha valorado este premio como "un aval al trabajo que, desde hace años, llevamos realizando desde el Ayuntamiento de Santander en defensa del mundo de los toros".

La alcaldesa de Santander ha recordado la satisfacción que sintió cuando le comunicaron que había sido premiada. "Cuando me llamó Ramón Pérez-Maura, que es santanderino como yo, me hizo mucha ilusión. Que se acuerden de una ciudad como Santander donde tenemos una maravillosa feria es un orgullo. Cuando nuestro Coso de Cuatro Caminos se abre, la tauromaquia tiene una repercusión económica. La valentía política hay que ponerla encima de la mesa. Hay momentos donde debemos tomar decisiones difíciles, como yo, cuando blindé los toros. Sacamos un concurso y ganó el mejor y el mejor es José María Garzón", ha manifestado Igual.

Del mismo modo, ha considerado que la distinción "refuerza el papel de la Feria de Santiago como una de las citas taurinas más importantes del calendario nacional, al tiempo que supone un estímulo para continuar trabajando en su impulso".

La alcaldesa también ha tenido palabras de reconocimiento a "la aportación fundamental" que representan las peñas taurinas de Santander: "Este premio lo recibo en nombre de la afición. Tenemos más de 20 peñas taurinas y blindar los toros nos ha hecho crecer con un empresario que ahora también está en la Feria de Sevilla. Santander es escuchar a los santanderinos y es lo que tienen que hacer todos los alcaldes", ha indicado.

"Me gustan los toros, me encantan los toros, voy todas las tardes a las corridas. Pero si no me gustasen, solo con entrar a la plaza de toros y ver que está llena, deberíamos de programar toros", ha concluido Igual tras invitar a todos los presentes a acudir a la fiesta de Santiago en julio.

La entrega de premios ha contado con la presencia de representantes de los distintos sectores de la tauromaquia: Curro Vázquez, Juan José Padilla, José Pedro Prados El Fundi, de la Unión de Toreros, Fernando Robleño, Tomás Rufo, Ruiz Muñoz, Cid de María y Roberto Martín 'Jarocho'.

Otros profesionales que asistieron fueron Rafael González, de la Unión banderilleros y picadores y los empresarios Víctor Zabala, José María Garzón y Carlos Zúñiga.

También se encontraban Jorge Alum López, de Dédalo Motor, Andrés Hernando Aboín, director general de Obra Nueva, Miguel Ángel Martín Lorenzo, director Gerente del Centro de Asuntos Taurinos, y Ricardo Gabaldón, alcalde del Ayuntamiento de Utiel.