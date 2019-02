Igual reitera que la única solución para tener playa "siempre" en la Magdalena es acabar los diques

Publicado 14/02/2019 13:05:50 CET

SANTANDER, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reiterado hoy que la única solución para tener "siempre" playa en la Magdalena es acabar la obra de los diques, porque esta playa "no es sostenible".

La regidora se ha pronunciado así a preguntas de la prensa tras las declaraciones del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, calificando la obra de los diques de la Magdalena de "aberración", y de la Plataforma Salvar La Magdalena instando a desmantelar el espigón construido y seguir con los rellenos de arena.

Una solución esta última que, según Igual, implica "no tener playa". "Se puede quitar (el dique construido) piedra a piedra, pero entonces no vamos a tener playa. Porque la arena que se va es muchísimo mayor que la arena que somos capaces de reponer", ha asegurado.

Por eso, la alcaldesa ha vuelto a defender la posición del Ayuntamiento, "que es la que no ha variado", y pasa por "algo tan rotundo como que lo que queremos es que haya playa y para que tengamos playa la solución, que no la proponemos nosotros", es continuar con la construcción de los diques.

Una solución para la que la Administración Local se remite al informe del Instituto de Hidráulica de Cantabria (IH), "donde se concluye que la solución que se está ejecutando es la mejor para que tengamos playa", y al tercer informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) "donde dice que la solución para que la playa esté estable únicamente es ésta", los diques, ha señalado.

Lo contrario sería "una situación que ya hemos pasado y la que ya no queríamos, porque no queremos estar mendigando playa: lo que queremos es tener playa y durante todo el año", ha subrayado.

Igual ha recordado que, para conseguir una solución definitiva al problema, falta por construir un dique submarino, que tendrá un "impacto mínimo", puesto que, según la alcaldesa, "se va a ver en muy pocas ocasiones con marea baja".

Y mientras éste no se construya, "la obra que hay hecha vale de poco porque se sigue moviendo la playa", ha advertido.

En este sentido, la regidora ha pedido a los ciudadanos que se acerquen a la playa de la Magdalena "para que se vean cómo está y entonces se pregunten, ¿queremos seguir así o no?".

Igual ha reiterado que la solución "definitiva" para tener playa "y para que sea para siempre" pasa por ejecutar la obra, "que no es la que decimos nosotros, es la que dice el IH y el CEDEX. Y debemos de hacerla y acabarla", ha insistido.

Al respecto, ha advertido de que, "en el remoto caso de que se plantee alguien no acabarla", teniendo en cuenta que la playa "no es sostenible", el arenal "no va a continuar como está y tendremos siempre que estar supeditados a rellenos sin que eso sea la solución definitiva".

"Podremos rellenar la playa año tras año, pero cada vez tendremos menos y peor playa", ha asegurado, reiterando que "lo que hay que hacer para tener playa siempre es acabar la obra que tenemos ya ejecutada a medias".