Igual responde al Racing que "la mejor manera para que no nos malinterpreten es hacer las declaraciones juntos"

Archivo - Infografía del proyecto de remodelación de los Campos de Sport - RACING DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado este martes que no ha hablado de plazos con Manolo Higuera ni con Sebastián Ceria, propietarios del Real Racing Club, acerca del proyecto del 'Nuevo Sardinero' y que "la mejor manera para que no nos malinterpreten es hacer las declaraciones juntos".

Así ha respondido a Ceria, quien este lunes dijo que espera que el proyecto para ampliar y modernizar los Campos de Sport de El Sardinero y su entorno "esté resuelto para noviembre y ya nos podamos poner a trabajar en planes concretos".

Ante estas afirmaciones, la alcaldesa ha señalado que es "normal y lícito" que el Racing quiera "el mejor estadio del mundo". Sin embargo, ella "no va a cargar" con la responsabilidad de decidir si el proyecto es viable, sino que lo hará el equipo técnico que formará parte de la mesa de trabajo que se va a crear dentro del convenio de colaboración del estadio, en la que participarán ambas entidades.

El convenio caduca en agosto y tras su renovación contará con dos vertientes, una para rehabilitar los Campos de Sport, como ha ocurrido durante los últimos cuatro años, y otra nueva para realizar "estudios y proyectos a futuro". "En agosto meteremos esa figura en el convenio y empezaremos a trabajar juntos", ha puntualizado.

En este sentido, ha afirmado que cuando se conozca la viabilidad y los informes estén "en el escenario político" ella contestará "muy valientemente". "Pero, mientras no sepa cuánto cuesta y si es viable y legal, no puedo contestar", ha dicho.

"¿Cómo no va a querer la alcaldesa que haya el mejor estadio? Pues claro que sí. Además, ahora que estamos en Primera, nos lo merecemos", ha concluido Igual.

Así ha respondido, a preguntas de los periodistas, durante su visita a la base de Cruz Roja en Santander, para hacer un llamamiento de ayuda para los damnificados por los terremotos de Venezuela.