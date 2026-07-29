Igual sobre la Semana Grande: "No ha habido ningún incidente importante y la gente ha disfrutado muchísimo en la calle"

Chupinazo de la Semana Grande 2026 - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha hecho este miércoles un balance "positivo" de la Semana Grande 2026 "porque no ha habido ningún incidente importante y la gente ha disfrutado muchísimo en la calle", algo por lo que el equipo de Gobierno está "satisfecho".

En este sentido, ha dicho que ha participado "mucha gente en todas las actividades y se ha verificado que hay programación para todos los gustos, edades y bolsillos".

Personalmente, ha resaltado la "calidad" de la propuesta musical de Escenario Porticada, porque sus medios técnicos, escenario, sonido e imagen han sido "mejores" y su cartelera ha apostado por "variedad de artistas y talento local".

Además, ha felicitado a la Concejalía de Fiestas, al concejal del ramo, Fran Arias, y al resto de departamentos implicados "porque han seguido trabajando mientras todos hemos disfrutado".

También, ha agradecido a las peñas "por llenar las plazas y toda la actividad generada", que ha finalizado este martes con la última comida solidaria, celebrada en Peñacastillo y organizada por El Xamizu y Los Caracolillos.

Más allá, ha valorado el papel de la Asociación de Hostelería en la Feria de Día y le ha pedido responsabilidad durante el desmontaje, que ha tenido lugar este miércoles, para "dejar las plazas como las encontraron".

Por otro lado, ha pedido disculpas "a quienes se hayan podido molestar", tanto vecinos como trabajadores, "porque hay más actividad en la calle". Y ha apelado al civismo porque "cuando la gente se iba de pasárselo bien veíamos las calles realmente sucias y complicadas".

En este sentido, ha valorado el "gran trabajo" realizado por el servicio de limpieza municipal, cuyo empleados "han hecho un gran esfuerzo".

AL PSOE LE CUESTA ALEGRARSE

Por otra parte, ante la denuncia del Grupo Municipal Socialista, que horas antes ha criticado la "falta de planificación" del equipo de Gobierno (PP) y su modelo turístico "que antepone la masificación y el 'todo vale' al bienestar de quienes viven en la ciudad", Igual ha asegurado que "debemos alegrarnos de que las cosas salen bien, pero parece que al PSOE le cuesta mucho".

La alcaldesa cree que la seguridad y la limpieza "siempre es un reto porque hay miles y miles de personas, y todas están en un punto y a una determinada hora" y piensa que "seguro que hay algo que mejorar" y por ello anota "de una edición a otra" los puntos a mejorar.

Sin embargo, ha defendido que "también hay cosas que reconocer, como la calidad artística, la organización, la duplicación de los servicios de baño o el aumento de la seguridad privada en cada uno de los eventos".

A ello ha añadido la solicitud a la Delegación del Gobierno de refuerzos adicionales de la Policía Nacional, con la que "hemos sido humildes", ha dicho, y de la que cree que "si la pides parece mal y si no la pides parece que también mal".

Asimismo, ha señalado como "dos cosas diferentes" la asistencia de público y la planificación de las fiestas.

Por un lado, ha puesto en valor la "gran afluencia de público porque hacemos un llamamiento para cada evento y los artistas también lo hacen", y, por el otro, la "buena" gestión, lo que para ella se traduce, por ejemplo, en "programar bien para que la gente vaya o tener 3.500 peñistas disfrutando de la ciudad". "Ojalá haya mucha afluencia de público porque significa que hemos acertado", ha puntualizado.

En este aspecto, ha indicado que "es imposible tener una papelera limpia continuamente" y ha apostado por enviar al equipo de limpieza "inmediatamente cuando acabe" el evento en curso, "que es lo que hemos hecho".

Así lo ha declarado este miércoles, a preguntas de los periodistas, durante el descubrimiento de la placa dedicada a los hermanos Calderón, en el número 37 de la calle Sol.