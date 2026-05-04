Igual: El tanque de tormentas de El Sardinero funciona pero hay que ampliar rejillas para que filtre el agua

Archivo - Inundación en la zona de El Sardinero, en Santander - BOMBEROS SANTANDER - Archivo

SANTANDER 4 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado que el tanque de tormentas de El Sardinero "funciona perfectamente" aunque ha precisado al respecto que "no filtra el agua", por lo que habrá que hacer rejillas "más anchas".

Así lo ha indicado la regidora este lunes a preguntas de los periodistas a propósito de las inundaciones en esta y otras zonas de la ciudad en las últimas horas, a consecuencia de las fuertes lluvias, y sobre las que el Ayuntamiento todavía no tiene una estimación de daños.

En este sentido, ha señalado que los Bomberos municipales registraron el domingo por la tarde "muchas llamadas", para avisar primero de incidencias y para comunicar a continuación que ya no era necesaria la presencia de estos efectivos pues "fue una tromba de mucha agua, pero no duró excesivo" tiempo.

Una de las áreas afectas fue El Sardinero, que cuenta con un tanque de tormentas para estos supuestos y que si bien funciona, tal y como ha afirmado Igual, el agua "baja con tanta pendiente y tan rápido" por lugares como la calle Joaquín Costa que no se filtra.

Y de ahí la necesidad de aumentar las rejillas en la acera y hacerlas más anchas para evitar que la precipitación caída "vaya calle abajo en vez de filtrarse", ha explicado la alcaldesa, que apuntado que en la Plaza de Italia también habrá que hacer lo mismo.

MAPA DE ZONAS INUNDABLES

Por lo demás, ha señalado que, en estos episodios de intensas precipitaciones, el Consistorio siguen trabajando con el mapa de zonas inundables de Santander presentado hace unos meses y que se está ejecutando. Contempla una decena de puntos, como la Plaza del Ayuntamiento, las calles Burgos y Jerónimo Sáenz de la Maza, el polígono Elegarcu o la zona de Raos, además de El Sardinero.

Son áreas en las que hay que acometer actuaciones, que se aprueban en la Junta del Gobierno Local y corren a cargo bien del presupuesto municipal, caso por ejemplo de la ría de Raos, o del canon con Aqualia, la empresa adjudicataria de la gestión del agua en el municipio.

"No hemos tenido ninguna sorpresa más que en esos puntos que ya teníamos detectados", ha aseverado Gema Igual respecto a las inundaciones de las últimas horas.